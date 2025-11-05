Gobierno C-LM manifiesta que no hay un acuerdo cerrado ni novedad respecto a la estación de autobuses de Toledo

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha manifestado este miércoles que no hay un acuerdo cerrado ni novedad respeto a la situación de la estación de autobuses de la ciudad de Toledo.

Así se ha pronunciado Padilla al ser preguntada por la intervención del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en el Debate Sobre el Estado de la Ciudad celebrado este martes, donde habló de futuros objetivos hitos como la firma de un convenio con Junta y Diputación para desbloquear la situación de la estación de autobuses.

Según ha apuntado Padilla, ayer el alcalde de Toledo "no dijo nada más que lo que habíamos dicho desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, que es que se está trabajando en un acuerdo y que todavía no está cerrado y por lo tanto no se pueden dar más detalles".

Padilla ha recordado que ya adelantó hace unas semanas que desde el Gobierno regional no iban a dar ninguna información hasta que el acuerdo estuviera cerrado "para que no hubiera ninguna injerencia y no fuéramos al traste con ese acuerdo".

"Nos congratulamos de que el Ayuntamiento de Toledo también asuma la parte de responsabilidad que tiene en este asunto, queriendo llegar a ese acuerdo, pero no hay un acuerdo cerrado, ni está firmado, ni siquiera hay un documento que tengan todas las partes implicadas", ha incidido la portavoz del Gobierno regional.

Dicho esto, ha insistido en que "no hay ninguna novedad" más allá de lo dicho, que es que se está trabajando en un acuerdo y que la voluntad, "eso sí", de todas las administraciones, es llegar a ese acuerdo para poner una solución ya definitiva al estado de la estación de autobuses de la ciudad de Toledo.