Gobierno C-LM muestra sus avances en digitalización en la jornada Inteligencia de Procesos en la Administración Pública

TOLEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado este viernes su apuesta por la inteligencia de procesos, la automatización y el uso de tecnologías avanzadas para mejorar la prestación de los servicios públicos, y avanzar en una Administración más moderna, dinámica y más proactiva.

Así lo ha señalado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, antes del inicio de la jornada de trabajo que se ha celebrado en Toledo, bajo el título 'Inteligencia de Procesos en la Administración Pública', según ha trasladado la propia Junta en nota de prensa.

Un encuentro en el que se van a debatir y compartir las experiencias de los responsables tecnológicos de distintas comunidades autónomas junto con la empresa Celonis, en relación con los procesos de optimización y automatización de los procedimientos administrativos en "los que se sustenta la prestación de los servicios públicos".

En este sentido, Ruiz Molina ha resaltado que "todas las comunidades autónomas tenemos los mismos objetivos", como es, "dar una respuesta rápidas y simple a las demandas de la ciudadanía", pero no sólo en ese caso, sino también, en la medida de lo posible, "ser proactivos en las demandas que nos solicitan en sus interacciones con la Administración pública", para lo cual, ha dicho, "tenemos que hacer uso de las tecnologías más avanzadas".

LEY DE SIMPLIFICACIÓN, AGILIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

En este contexto, el consejero ha agradecido de manera expresa la participación de Celonis, una multinacional que ya colabora con el Ejecutivo regional en el Centro Regional de Innovación Digital, concretamente en el centro de conocimiento sobre automatización y minería de procesos, que utiliza una tecnología que desde Castilla-La Mancha "ya estamos usando para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto con la reciente Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa", ha subrayado.

El consejero ha recordado que esta ley, en vigor desde mediados del pasado año, regula tanto la aplicación de medidas de simplificación y agilización en la normativa autonómica como una completa regulación en materia de administración digital, al entender que "la verdadera agilización administrativa debe ir necesariamente ligada a la transformación digital".

Una transformación digital que, según ha explicado, permitirá utilizar herramientas innovadoras para avanzar hacia una Administración más proactiva, mediante la automatización de procedimientos y el uso de la inteligencia artificial. En este sentido, ha detallado que el uso de la IA se está desarrollando para facilitar el trabajo de los empleados públicos en relación con aquellos trámites administrativos más complejos, como puede ser el caso de los informes de impacto medioambiental y así dar respuesta más rápidamente a las empresas y así reducir los tiempos considerablemente.

Y ha añadido, que la inteligencia artificial tendrá mucho protagonismo en el Espacio Ciudadano, que se va a poner en marcha en los próximos meses, área en la que el ciudadano podrá encontrar toda la información de la que dispone la administración en relación con él y tendrá acceso a todos los trámites y procedimientos que sean de su interés, permitiendo desplegar servicios proactivos dirigidos a personas y empresas, "adelantándonos a la demanda de los ciudadanos y ciudadanas".

En definitiva, ha concluido, el Gobierno de Castilla-La Mancha está "poniendo todos los mimbres" para que, avanzando en la digitalización de la Administración se consiga dar un trato mucho más personalizado y eficaz a los administrados; en definitiva, "pretendemos tener una Administración mucho más moderna a través de la tecnología".

Por su parte, el vicepresidente y Country Manager para Iberia y Latam de Celonis, Fernando Ranz, ha puesto en valor el trabajo realizado desde Castilla-La Mancha, y ha señalado que "no solo ejerce de anfitriona, sino que la Junta de Comunidades ha sido pionera e innovadora a la hora de abordar proyectos de transformación para la modernización de las administraciones", por ese motivo, ha indicado, que para Celonis "es una satisfacciones ver como otras comunidades también lo están siguiendo, y como muchas de estas iniciativas tienen un beneficio, un impacto directo en la mejora del servicio al ciudadano, que permita la reducción de cuellos de botella y la integración con tecnologías innovadoras como la IA y simplificar el proceso de atención al ciudadano".

Al encuentro también han acudido el director gerente de la Agencia de Transformación Digital, Juan Ángel Morejudo; el director general de Digitalización e Inteligencia Artificial, Juan Pedro de Ruz; la directora general de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad, Lola Higuera y el director general de Salud Digital, Cayetano Fuentes.