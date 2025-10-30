Gobierno C-LM ofrece ayuda a municipios para que reclamen a la CHT agilizar autorizaciones y acondicionamiento de cauce

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras la reunión con representantes de los municipios, EATIM, asociaciones y mancomunidades firmantes. - JCCM

GUADALAJARA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tendido la mano a los municipios y asociaciones de Guadalajara para reclamar a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mecanismos administrativos ágiles en los procedimientos y autorizaciones de actuaciones dentro de sus términos municipales, como es el caso del acondicionamiento de cauces.

Así lo ha asegurado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras la reunión mantenida en la sede de la Delegación de la Junta en Guadalajara con representantes de los municipios, EATIM, asociaciones y mancomunidades firmantes del manifiesto contra la actuación de la Confederación Hidrográfica del Tajo en sus términos municipales, informa el Ejecutivo.

"Compartimos la preocupación de los municipios y su malestar ante la falta de sensibilidad de la Confederación en cuestiones que afectan directamente al abastecimiento, la depuración y el acondicionamiento de cauces", ha señalado la consejera.

Según ha explicado, la falta de mantenimiento en los cauces está provocando inundaciones recurrentes que afectan a explotaciones agrícolas y zonas urbanas, mientras que los ayuntamientos encuentran serias dificultades para actuar, ya que las autorizaciones necesarias por parte de la CHT llegan con retraso o con condicionantes excesivos.

Ante esta situación, el Ejecutivo regional ha ofrecido su respaldo institucional y técnico a los municipios para trasladar de forma conjunta estas demandas tanto a la Confederación Hidrográfica del Tajo como a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, "con el fin de implantar mecanismos más ágiles y eficaces en la tramitación de autorizaciones y actuaciones sobre los cauces".

"Queremos que la Confederación sea sensible con las necesidades del territorio, que escuche a los municipios y que se arbitren procedimientos que permitan resolver los problemas en tiempo y forma", ha subrayado la consejera.

Gómez ha recordado que antes existía una estructura territorial de ingenieros de la CHT que conocían de primera mano la realidad local, mientras que ahora "todo se resuelve desde Madrid, lejos de los problemas".

"El Gobierno regional sí está en el territorio, conoce las dificultades y está dispuesto a colaborar para resolverlas. Por eso ofrecemos diálogo y acompañamiento técnico para encontrar soluciones", ha añadido.

COMPROMISO DE SEGUIMIENTO Y BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

Durante el encuentro, se ha acordado que los municipios reunirán la documentación y los expedientes que acrediten las incidencias y demoras en los procedimientos de la CHT, con el fin de presentarlos de manera conjunta en una nueva reunión prevista para el próximo mes de diciembre, en la que se hará seguimiento de los compromisos adquiridos.

"Esta colaboración será continua pues el Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir acompañando a los municipios en la defensa de sus intereses y en la búsqueda de soluciones a una situación que no puede prolongarse más en el tiempo", ha concluido la consejera.

En total son 148 firmantes, entre los que se encuentran municipios de Guadalajara, Cuenca y Madrid, y a la reunión han asistido representantes de los ayuntamientos de Jirueque, Sacedón, Villaseca de Henares, Las Navas de Jadraque, Heras de Ayuso, Monasterio, Poveda de la Sierra; además de las asociaciones APAG y ADEL Sierra Norte.