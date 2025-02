El Gobierno de C-LM pide a la Diputación de Ciudad Real que "experimente con gaseosa" y no con Fenavin

CIUDAD REAL, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha pedido al presidente de la Diputación, el 'popular' Miguel Ángel Valverde, que "experimente con gaseosa" y no con la próxima edición de la Feria Nacional del Vino (Fenavin).

Así se ha pronunciado Caballero, a preguntas de los periodistas, después de que el pasado viernes Valverde anunciara que la próxima edición de Fenavin contará con un estand institucional de la Diputación en el que dar cabida a otros productos agroalimentarios de la provincia, más allá del vino.

"No quiero polemizar, pero sí es conveniente que lo que funciona no se toque o, al menos, los cambios se hagan de manera muy rigurosa", ha apuntado el vicepresidente segundo, indicando que "los inventos, con gaseosa".

Sobre la propuesta de que la Diputación cuente con estand propio en la feria, Caballero ha expresado sus dudas sobre su necesidad, recordando que hasta la fecha no ha sido imprescindible. "No lo conozco en detalle, pero me pregunto qué nuevas necesidades han surgido para justificarlo", ha dicho.

En cualquier caso, Caballero ha destacado la importancia de Fenavin como instrumento fundamental para la comercialización de vinos de Castilla-La Mancha en el exterior y ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con la cita.

"Nuestra actitud es positiva hacia Fenavin. Somos muy conscientes de su valor y, por ello, vamos a mantener la misma colaboración que en ediciones anteriores, independientemente del color político de la Diputación", ha señalado.

Sin querer "polemizar", Caballero ha indicado que los nuevos responsables de Fenavin ya no deben trabajar en la infraestructura ni tampoco de consolidar el nombre de la feria, sino "en traer a los mejores compradores internacionales para que nuestros vinos lleguen a los mercados más exigentes y con el mayor valor añadido".