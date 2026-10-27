Gobierno C-LM pone en valor que la región haya superado "por primera vez" los 980.000 ocupados

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, informa en rueda de prensa de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el INE correspondientes al tercer trimestre del año. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que Castilla-La Mancha ha superado por primera vez las 980.000 personas ocupadas después de crear 40.900 nuevos empleos en el último año y uno de cada cuatro empleos generados en el país en el último trimestre, y que el paro en la región en términos EPA haya caído en 9.200 personas en los últimos 12 meses.

La EPA publicada por el Instituto Nacional de Estadística recoge "resultados muy positivos" para el mercado de trabajo de la región, "con un descenso en el desempleo tanto en términos trimestrales, pese al incremento en el conjunto del país, como interanuales; con una subida en la ocupación para superar por primera vez las 980.000 personas ocupadas en la región; y con un crecimiento también en la población activa, que alcanza su cifra más alta en Castilla-La Mancha", ha resumido la consejera.

El buen comportamiento del paro se refuerza, además, con un incremento en la ocupación. "Es la primera vez que Castilla-La Mancha supera las 980.000 personas ocupadas", ha indicado Patricia Franco, haciendo referencia al dato publicado por el INE, que sitúa la ocupación en la región en 980.900 personas, habiendo crecido un 1,95% en términos intertrimestrales, 18.800 personas ocupadas más", ha informado la Junta en nota de prensa.

"Esto supone que en la región se ha creado uno de cada cuatro nuevos empleos en todo el país en el último trimestre; y con un incremento del 4,35% en términos interanuales, lo que supone que en Castilla-La Mancha hay hoy 40.900 personas ocupadas más que en el tercer trimestre del año pasado", ha afirmado Franco.

Además, el descenso en el paro y el crecimiento en la ocupación en el mercado de trabajo en la región, la solidez de los resultados de la EPA del tercer trimestre en la región "se evidencia" también en el incremento de la población activa, que ha llegado "a la cifra más alta en la serie, con 1.106.600 personas, creciendo en 15.700 personas en el último trimestre, y con 31.800 personas más que en el mismo trimestre del año pasado, un incremento del 2,96%".

De esta forma, la tasa de paro baja en la región en términos trimestrales en 0,45 puntos, en contraste con el incremento en la tasa de paro nacional en este periodo, y se sitúa en Castilla-La Mancha en el 11,36%, "también 1,19 puntos menos que en el tercer trimestre del año pasado".

También bajan la tasa de paro femenina, que cae en 0,37 puntos en el trimestre y se sitúa en el 14,3%, 2,88 puntos menos que hace un año; y la tasa de paro juvenil, que cae en tres puntos con respecto al trimestre anterior y se sitúa en el 28,06%.

Dentro de los datos que ofrece la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre del año, "también hay una evolución positiva tanto en el número de hogares con todos sus miembros en paro, como en las personas en situación de paro de larga duración", ha afirmado la consejera.

El número de hogares con todos sus miembros en paro se sitúa en la región en 34.600, lo que supone 3.800 menos que en el trimestre anterior, una caída de casi 10 puntos porcentuales, y 400 menos que hace un año. En el caso del paro de larga duración, se sitúa en 43.700 personas, registrando una caída de 7.700 personas con respecto al trimestre pasado, y de 17.500 personas en el último año en Castilla-La Mancha.