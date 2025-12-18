El Gobierno de C-LM rechaza el proyecto de orden de los planes especiales de sequía

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en la reunión del Consejo Nacional del Agua. - JCCM

TOLEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha no ha apoyado el proyecto de orden de los planes especiales de sequía, dado que no se ha tenido en cuenta ninguna de las consideraciones que ha realizado para el desarrollo socioeconómico.

Así lo ha verbalizado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en la reunión del Consejo Nacional del Agua, de este jueves, donde ha recordado lo acontecido con el Plan Especial de Sequía del Segura que incorpora los recursos procedentes de otra cuenca, en este caso del Tajo, "olvidándose del principio de unidad de cuenca como marca la Directiva marco del Agua, por lo que amplía a un ámbito geográfico que no es el definido para la demarcación del Segura", ha especificado la consejera.

"Esta decisión de utilizar recursos que dicen son excedentarios, pero que no son tal, y destinarlo a otras demarcaciones hidrográficas, sin duda viene a perjudicar el presente y futuro de nuestro territorio en la demarcación del Tajo que se queda constreñido", ha indicado Mercedes Gómez, según informa el Ejecutivo.

Además, tal y como ha señalado, "cada cuenca hidrográfica tiene que contar con sus propios recursos a la hora de planificar el Plan de Sequía y no puede ser que el Ministerio apruebe un documento en estos términos contando con recursos ajenos".

Gómez ha destacado la necesidad de exigir el cumplimiento del programa de medidas de los planes hidrológicos actuales "porque no podemos hablar de un nuevo programa sin haber cumplido el actual, por lo que nuestros esfuerzos están centrados en que esos planes se cumplan, que se financien las medidas propuestas y en que se respeten los intereses de Castilla-La Mancha".

De ahí que en Castilla-La Mancha se van a constituir, a partir de enero, los grupos de trabajo para elaborar las aportaciones a los Esquemas de Temas Importantes dentro del proceso del cuarto ciclo de planificación del Tajo (2028-2033) de las siete Demarcaciones Hidrológicas que afectan a la región, cuyo plazo para presentar alegaciones finaliza el 28 de mayo de 2026.

CATÁLOGO DE ACUIFEROS COMPARTIDOS

Dentro del orden del día del Consejo Nacional del Agua, Mercedes Gómez también ha puesto de manifiesto que el Gobierno regional no está de acuerdo con el catálogo de acuíferos compartidos, al no disponer de suficiente información técnica "que avale que realmente tengamos acuíferos compartidos, pensando específicamente en el Júcar y el Guadiana, dos cuencas que son muy importantes para el desarrollo socioeconómico de nuestros municipios de Castilla-La Mancha".