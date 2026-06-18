Gobierno C-LM reconoce a ocho personas, entidades y colectivos por su compromiso contra la despoblación

Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomas de Villanueva de los Infantes. - MICOOPERATIVA

TOLEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a distinguir a ocho personas, empresas y colectivos por su compromiso en la lucha contra la despoblación en virtud de los 'Reconocimientos a la Responsabilidad Social Demográfica Rural de Castilla-La Mancha', tal y como publica este jueves el Diario Oficial de la región.

Así, tal y como se recoge en la resolución, el Ejecutivo regional va a distinguir a Leyra Alonso Navas, residente en Molinicos (Albacete) que llegó junto a sus cuatro hijos desde León para instalarse en esta localidad de la Sierra del Segura. Tras pasar por un taller de empleo decidió emprender y puso en marcha un pequeño supermercado, servicio del que carecía el municipio y que abastece a la localidad, así como a sus 17 pedanías los siete días de la semana.

Otro de los reconocimientos es para Almacenes Manuel Martínez, una empresa familiar originaria de Molina de Aragón (Guadalajara) y dedicada a la distribución alimentaria, hotelería y comercio de proximidad cuyos orígenes se remontan a 1915. Hoy está gestionada por la cuarta generación y cuenta con 80 empleados, manteniendo su sede en esta localidad.

En la categoría de asociaciones y entidades, se reconoce la labor de la asociación 'Entre Todos' de Elche de la Sierra, en Albacete, una entidad sin ánimo de lucro que nació en 2013 y que consolida desde su fundación un modelo de intervención comunitario, inclusivo y participativo, que combina la atención directa a personas y familias con la dinamización del territorio y la creación de oportunidades reales de empleo, formación y participación social.

Este colectivo cuenta con la empresa Integra Todos de confección industrial de cosido de fundas de sofá y sillón, cultivate y limpieza viaria y edificios públicos y que genera 15 empleos entre todos los municipios de la Sierra del Segura, ha informado la Junta en un comunicado.

Por otro lado, se reconoce al proyecto 'Ilunion CEE Contact Center' que nació en 2025 en Mota del Cuervo (Cuenca) y que es el primer Centro Regional de Atención al Cliente (CRAC) donde trabajan actualmente 15 personas, casi el 95% personas con discapacidad o colectivos vulnerables de la localidad y pueblos cercanos, que previamente se les ha dado formación adaptada a sus capacidades, en competencias digitales, excelencia telefónica y gestión de incidencias. Este proyecto es un ejemplo de colaboración público-privada, bajo la dirección y coordinación del Grupo Social Once e Ilunion Contact Center BPO.

Junto a ellos, el Gobierno de Castilla-La Mancha distingue el trabajo de la Asociación para el Desarrollo Local de la Sierra Norte de Guadalajara que desarrolla, desde el año 2020, el 'Plan de Arraigo y Puesta en Valor de la Sierra Norte de Guadalajara', para luchar contra la despoblación a través de dos grandes líneas; una apuesta por la vivienda rural en alquiler a través de la convocatoria de ayudas con fondos EURI destinada a la rehabilitación de viviendas municipales para alquilar con el fin de que se pudieran instalar nuevas familias en los municipios y gracias a la que se han rehabilitado 19 viviendas. Y por otro lado, el trabajo centrado en el arraigo emocional y social, especialmente entre niños y jóvenes, fortaleciendo el sentimiento de pertenencia, el orgullo rural.

Además, se ha premiado el trabajo de la Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomas de Villanueva de los Infantes que da cobertura a diversos municipios del Campo de Montiel, cuenta con 2.680 socios y socias, y tiene, a día de hoy, 27 personas contratadas y con un incremento en la facturación en los últimos 10 años del 42%.

Finalmente, en el caso de las Entidades Locales, los reconocidos son la Diputación provincial de Cuenca por el desarrollo del proyecto 'Arraigo' desde el año 2022, y que cuenta a día de hoy con la participación de un total de 33 municipios. Gracias a este programa, a lo largo de estos años, se han instalado 93 familias conformadas por 243 personas.

Y, junto a ella, el Ayuntamiento de Garciotum (Toledo) por la puesta en marcha hace años de un programa de ayudas al alquiler de vivienda destinadas a familias que fijen su residencia en el pueblo vinculadas a la matriculación de sus hijos e hijas en la escuela local. Gracias a este programa hoy cuenta con un total de 35 alumnos y alumnas, habiendo incorporado nuevas infraestructuras como comedor y la participación en varios proyectos innovadores.

La distinción 'Responsabilidad Demográfica Castilla-La Mancha', incluida en el articulado de la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación, tiene periodicidad anual, tiene como finalidad el fomento de buenas prácticas que se realizan desde la iniciativa pública y privada que contribuyen al reto demográfico y al desarrollo sostenible de las zonas rurales afectadas por la despoblación; y el reconocimiento del esfuerzo por parte de los beneficiarios para hacer atractivas a estas zonas rurales para vivir, trabajar e invertir; así como que su ejemplo sirva de motivación para que otras administraciones, empresas y ciudadanos sigan ese camino.