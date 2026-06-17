Gobierno de C-LM tilda las palabras de Nicolás de "totalmente desafortunadas": "Banalizar la salud mental es un error"

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha tildado de "totalmente desafortunadas" las últimas palabras del presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás. "Se equivocó. Banalizar la salud mental es un error".

Tal y como ha expresado Padilla a preguntas de los medios, después de que Nicolás tachara de "memos" a los jóvenes que se cogen bajas médicas por salud mental, ha lamentado que el presidente de los empresarios en la región haya cometido "un error importante", porque "ni es verdad que los jóvenes sean unos memos, ni es justo que se banalice la salud mental de nadie".

Sobre la situación de los jóvenes, bajo su punto de vista, "no lo tienen nada fácil", ya que están viviendo una época "que está condicionada por muchas circunstancias: desde el exceso de uso de redes sociales, dificultades claras en la emancipación, en sus puestos de trabajo, con sus salarios y con la dificultad de acceso a la vivienda".

Por lo tanto, ha afirmado Padilla, "están viviendo unas situaciones complicadas".

Con todo, ha entendido que las personas que tienen una exposición pública tienen más riesgo de cometer errores, y ha añadido que, conociendo a Nicolás, "en el momento que tenga oportunidad", no descarta que rectifique.