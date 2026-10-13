Gobierno C-LM valora que el Parlamento Europeo haya rechazado incluir el vino como producto nocivo

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, en el pleno del CdR. - JCCM

TOLEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha valorado positivamente que el Parlamento europeo haya actualizado su estrategia de política sobre el alcohol, en la que rechazó explícitamente reintroducir el etiquetado del vino como nocivo.

Así lo ha expresado desde Bruselas en el marco de la celebración del 173º pleno del Comité Europeo de las Regiones, junto a la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha informado la Junta en nota de prensa.

"El Parlamento Europeo ha actualizado su estrategia de política sobre el alcohol y en ella se ha rechazado explícitamente reintroducir el etiquetado del vino como nocivo", ha explicado José Manuel Caballero, que ha remarcado que "con esta decisión quedan descartadas las propuestas para incluir advertencias severas en las botellas de vino", ha dicho, recordando que este rechazo ha sido defendido por el Gobierno de Castilla-La Mancha en todos los foros europeos.

Caballero ha incidido en que "el vino se inserta claramente en muchos de los países de la Unión Europea y, en este sentido, nos alegran las posiciones que en estos momentos, tanto en la Comisión como en el Parlamento, están defendiendo que el vino consumido con moderación puede tener no solo efectos negativos, sino incluso efectos positivos dentro de lo que se considera la dieta mediterránea". En base a todo ello, el vicepresidente ha celebrado una "decisión que era muy importante para nuestra región y para nuestro sector vitivinícola".

Castilla-La Mancha es la principal región productora de vino de España y la comunidad autónoma que exporta más vino, ya que la mitad del vino español es castellanomanchego. En este sentido, Caballero ha explicado que 80.000 profesionales "viven del vino directamente. Estamos hablando de prácticamente 500 bodegas y cooperativas en la región y tiene un impacto económico que ronda los 2.000 millones de euros".

Además, "en la exportación, en este momento, las cifras que tenemos cerradas son las del mes de julio y estamos hablando de una facturación ya de 440 millones de euros", ha expuesto el vicepresidente segundo.

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL

Caballero ha señalado que "el Pleno tiene muchos asuntos que tratar, desde lo que es el acogimiento que hacen las regiones y las ciudades de los ciudadanos ucranianos que tuvieron que abandonar su país con ocasión de la guerra a todo lo que tiene que ver con el sector automovilístico, a las políticas relacionadas con el empleo y el bienestar social y también las que tienen que ver con la salud y, de manera concreta, con las enfermedades cardiovasculares".

Ha remarcado que "todo esto, al fin y al cabo, pone en evidencia que la Unión Europea, cada vez más, tiene un impacto muy significativo en la vida de las personas, en las regiones y en las ciudades de los 27 países. Y ese impacto no puede ser exclusivamente regulador, legislativo, sino que tiene que ser también de políticas concretas".

Por tanto, el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha ha dicho que desde esta región "no admitimos ningún retroceso ni ninguna marcha atrás en esta financiación y el propio presidente del Consejo Europeo ayer en la apertura lo decía claro", ha recordado.

Por eso, ha alertado que la "presidencia a cargo del Gobierno de Irlanda no trae buenas noticias, ya que han propuesto una reducción del 8% del marco financiero plurianual, es decir, del presupuesto de la Unión Europea para los próximos seis años". En este sentido, ha señalado que "Europa no necesita menos presupuesto, sino todo lo contrario, ya que las instituciones europeas necesitan más presupuesto para tener una mayor incidencia en la realidad de los países, de las regiones y de los municipios, para mejorar la vida de la gente".

Como conclusión, Caballero ha advertido que desde Castilla-La Mancha "no estamos dispuestos a admitir ninguna reducción del presupuesto que termine teniendo impacto en la Política Agraria Común o en las políticas de cohesión", y ha argumentado que durante todos estos años "hemos visto, y son ya 40 años los que pertenecemos a Europa, que las políticas y los presupuestos de la Unión Europea favorecen el desarrollo, favorecen la convergencia, la cohesión y la confianza en la democracia y en las instituciones".

"Necesitamos seguir apostando por la convergencia y por la cohesión de las regiones europeas, de todos los territorios", ha afirmado, y "no podemos tener una Europa de dos, de tres o de cuatro velocidades. La única manera posible de mantener la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas y en la democracia es que la Unión Europea sea un actor relevante e importante en las regiones y en los municipios, y para eso se necesita presupuesto", ha concluido Caballero.