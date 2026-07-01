El Gobierno de C-LM ya ha recibido 20.000 solicitudes para el cobro de la carrera profesional

La consejera Portavoz, Esther Padilla. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado que, apenas una semana después de la apertura del proceso extraordinario para la recuperación de la carrera profesional en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ya se han presentado 20.000 solicitudes, lo que supone aproximadamente el 75 por ciento de las esperadas.

Así lo ha manifestado la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha recordado que el plazo de presentación de solicitudes comenzó el martes 23 de junio y permanecerá abierto durante un mes, hasta el próximo 22 de julio.

Preguntada por la posibilidad de que haya profesionales sanitarios que se queden fuera de ese reconocimiento de la carrera profesional si no realizan esa solicitud, Padilla se ha mostrado "segura" de que la presentarán.

"Me parecerá raro que ningún profesional, el que tenga derecho, deje de solicitar el reconocimiento de un grado que reconoce su profesionalidad, su grado de experiencia y que además va a suponer un incremento en su nómina", ha dicho, animando a los afectados a que lo soliciten. Si no lo hacen, "tendrán que esperar al procedimiento ordinario", a cuando se regule por ley.

Padilla ha resaltado que venían trabajando desde hace tiempo en que todo empezara a rodar en cuanto se pudiera formalizar ese acuerdo, y ha destacado que la elevada participación registrada en apenas una semana evidencia que la herramienta habilitada por el Sescam es ágil y fácilmente reconocible para los profesionales.

La portavoz regional ha recordado que actualmente hay tres procesos en marcha de forma simultánea. El primero es este proceso extraordinario para recuperar el grado de carrera profesional, cuyos efectos económicos se producirán a partir del 1 de enero de 2027. El segundo es el desarrollo del nuevo modelo de carrera profesional, del que ya se ha presentado un primer borrador. El tercero es el blindaje por ley de la carrera profesional, cuya presentación está prevista para el segundo periodo de sesiones de 2026 en las Cortes regionales.

Una convocatoria que permite acceder o progresar en la carrera profesional a los profesionales que cumplan los requisitos establecidos. Según ha enumerado Padilla, está dirigida al personal estatutario del Sescam, tanto fijo como temporal, e incluye también a otros colectivos contemplados en el acuerdo de reactivación, entre ellos profesionales en promoción interna temporal, personal de tecnologías de la información, personal funcionario sanitario local que presta servicios en las instituciones sanitarias, profesionales con liberación sindical y quienes desempeñan puestos directivos.

"Todos ellos, todas ellas, componen esa bolsa de más de 35.000 profesionales que tienen derecho a solicitar ya desde este momento ese reconocimiento de los grados", ha sentenciado.

Las solicitudes, como ha recordado la Junta en nota de prensa, deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica a través de la plataforma habilitada en la página web del Sescam.

PROYECTO 'PRECISEU'

De otro lado, Padilla ha informado de la participación del Ejecutivo autonómico en el proyecto europeo 'Preciseu', una iniciativa de cooperación interregional centrada en la medicina personalizada y la salud de precisión, "que hace que estemos en la vanguardia y en el pelotón de la innovación sanitaria en Europa".

Padilla ha explicado que este proyecto permitirá a Castilla-La Mancha formar parte de una red que reúne a 25 socios europeos pertenecientes a doce regiones de Europa y Ucrania, y que está orientada a desarrollar una atención médica más preventiva y adaptada a las características de cada paciente. "Queremos dar la mejor atención sanitaria y, a la vez, formar parte de los grandes proyectos europeos que están definiendo cómo será la sanidad de los próximos años", ha afirmado.

Preciseu está financiado por el programa Horizonte Europa y forma parte de la iniciativa Regional Innovation Valleys, que busca conectar ecosistemas regionales de innovación para acelerar la incorporación de tecnologías avanzadas en sectores estratégicos, entre ellos la salud.