El Gobierno regional abre un proceso de selección de 12 puestos especializados para afrontar el reto demográfico

El proceso de selección se realizará a través de Gicaman. - JCCM

TOLEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha abre un proceso de selección de 12 puestos especializados para combatir la despoblación, a través de la empresa pública Gicaman. De esta manera, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo encargo público orientado a reforzar las políticas contra la despoblación, mejorar la cohesión territorial y fortalecer los servicios en las zonas rurales.

Esta iniciativa forma parte del desarrollo de la Ley 2/2021 de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural y de la Estrategia Regional frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha 2021-2031, tal y como ha informado la Junta por nota de prensa.

Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas pioneras en España en la implantación de una política integral contra la despoblación, con incentivos fiscales, medidas de apoyo a empresas, servicios públicos reforzados y una estrategia territorial a largo plazo. Estos puestos permitirán reforzar la presencia institucional en el territorio, mejorar la atención a los municipios y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos.

El proyecto contempla la creación de 12 puestos profesionales, diseñados para cubrir necesidades técnicas, administrativas y de dinamización en el medio rural. Los perfiles previstos son: cinco puestos de responsables provinciales (uno para cada provincia) con equivalencia a un Técnico superior categoría A1 (Licenciatura/Grado).

Para estos puestos la formación requerida es: Arquitectura; Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; Geografía y Ordenación del Territorio; Geografía y Gestión del Territorio; Geografía, Análisis Territorial y Sostenibilidad; Estadística; Ciencia de Datos; Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información; Ingeniería de Edificación; Economía, siempre que se posea también uno de los Máster en Urbanismo, Planificación Territorial u Ordenación del Territorio; y Derecho, siempre que se posea también uno de los Máster en Urbanismo, Planificación Territorial u Ordenación del Territorio.

Además, también se crearán siete puestos de Técnico de Inventario uno en Albacete, en Ciudad Real y en Toledo y dos tanto en Guadalajara como en Cuenca con equivalencia a un Técnico medio categoría A2 (Diplomatura/Grado/FP 2/Ciclo Formativo Grado Superior).

Para estos puestos la formación requerida es: Arquitectura Técnica; Ingeniería Técnica en Topografía; Geomática y Topografía; Ingeniería Técnica de Obras Públicas; Ciencia y Tecnología Geográficas; Estadística; Administración y Dirección de Empresas; Ciencias Empresariales; Administración y Finanzas.

Para participar en el proceso de selección, los interesados deben enviar la documentación requerida en las bases al correo electrónico: seleccion.gicaman@psicotec.es y el fin plazo de presentación es el 5 de julio de 2026.

La información sobre requisitos y bases de la convocatoria están en https://gicaman.es/transparencia/informacion-institucional-y....