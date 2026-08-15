El Gobierno regional amplía la activación del Meteocam en fase de alerta a toda Castilla-La Mancha

Archivo - El Gobierno de Castilla-La Mancha activa el Meteocam en fase de alerta para las provincias de Albacete y Cuenca. - JCCM - Archivo

TOLEDO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, amplía a las 13.00 horas de este sábado, día 15, la activación del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) a toda la región.

El mismo se encontraba activado desde el día ayer, en Fase de Alerta --Situación Operativa 0-- para las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara. Durante la jornada del sábado se registraron en la región 12 incidentes: cinco en Guadalajara, cuatro en Cuenca, y tres en Albacete la mayoría por caída de cables y ramas, y ninguno por acumulación de agua, ha informado la Junta en nota de prensa.

La activación al resto de las provincias se ha decretado tras los avisos para el día de hoy, emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), de nivel amarillo por lluvias, con acumulación de 15 mm en una hora, y de tormentas con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento en todas las comarcas de Castilla-La Mancha.

Ante la activación del Meteocam en Fase de Alerta --Situación Operativa 0--, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la Aemet, como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección el Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

En este sentido, la activación del Meteocam en fase de alerta se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia. De hecho, desde el Servicio de Emergencias 112 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas lluvias.

CONSEJOS ANTE FUERTES LLUVIAS Y TORMENTAS

Ante esta situación, si le sorprende una lluvia muy intensa en la carretera reduzca la velocidad, adaptándose a la visibilidad existente; evite pasar por tramos inundados, cauces o ramblas y, se va a pie en el campo, busque lugares elevados ante la posibilidad de una inundación.

Con respecto a las lluvias copiosas, retire de su vivienda los elementos exteriores que puedan ser arrastrados por el agua. Si se inunda parte de su casa, abandone sótanos y plantas bajas y desconecte la energía eléctrica.

En el exterior, durante una fuerte lluvia o tormenta evite estacionar su vehículo o vadear con él arroyos o cauces, para evitar ser arrastrado por una súbita crecida de agua. En este sentido, aléjese de vaguadas, ríos o torrentes para evitar ser sorprendidos por una riada.

Finalmente se debe evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 1-1-2, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.