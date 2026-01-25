Señalética en una carretera de Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional renovará 68.000 señales verticales de la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha hasta que finalice el actual contrato de renovación de la señalización que va a estar vigente hasta junio de 2027.

De esta manera, la renovación de toda la señalización vertical en la Red regional que se lleva realizando desde el año 2022, a través de los contratos de mantenimiento y renovación de la señalización vertical, ha supuesto, a fecha de 31 de diciembre de 2025, la renovación de un total de 55.600 señales verticales que habían superado su vida útil y al final del plazo del contrato va a suponer la renovación de un total de 68.000 señales, tal como ha informado la Junta en nota de prensa.

El director general de Carreteras, David Merino, ha cifrado la inversión total de esta medida en "8,7 millones de euros al final del contrato en verano de 2027" y ha asegurado que "se trata de una verdadera revolución silenciosa y que va a suponer una mejora considerable en la seguridad vial al mejorar las condiciones de visibilidad de las señales existentes en nuestra red, especialmente en horario nocturno o de baja visibilidad".

Asimismo, Merino ha destacado que "gracias a estas medidas y a otras que mejoran la seguridad vial en la red, como son los contratos de mantenimiento de firmes, la reposición de las marcas viales o la mejora de intersecciones, hemos conseguido que el año 2025 haya sido el segundo año de la historia con menos víctimas mortales en accidentes de tráfico en la red regional".

De hecho, en 2025 ha habido 25 personas fallecidas en la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha, lo que ha supuesto un descenso del 30 por ciento respecto al año 2015 y un 22 por ciento menos que la media de los últimos 11 años, y todo ello a pesar del aumento del tráfico en toda la red.

Sobre esta cifra, también Merino ha añadido que "no podemos ser conformistas y tenemos que seguir implementando medidas que nos permitan cumplir los objetivos de la Agenda 2030 en cuanto al descenso de las muertes en carretera y seguir pidiendo prudencia a los usuarios de la red regional de carreteras".