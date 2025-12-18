Gobierno, sindicatos y patronal ratifican su alianza para lograr que C-LM sea de las regiones que más crezca hasta 2030

Archivo - El jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, preside el acto de firma de los nuevos estatutos de la Asociación Interprofesional Vinos de Valdepeñas. - JCCM - Archivo

TOLEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, junto a los sindicatos y la patronal, ha ratificado su alianza para que la comunidad autónoma sea una de las regiones que más crezca de cara al año 2030, un reto que se ha plasmado en la firma del pacto 'Castilla-La Mancha, Horizonte 2030', dotado con más de 15.800 millones de euros, 531 medidas y que implica a 158 entidades.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha desgranado los pormenores del pacto, junto a la secretaria regional de UGT, Lola Alcónez; el secretario regional de CCOO, Javier Ortega; y el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, en un acto presidido por el presidente regional, Emiliano García-Page.

El principal objetivo del pacto es que Castilla-La Mancha sea una de las regiones que más crezca de cara al 2030, ha asegurado el presidente regional, con una "economía muy sana, muy compartida" y con "unos servicios públicos que están consolidados y una estrategia que realmente implica y convoca a todos".

De este modo, ha destacado García-Page, "si algún empresario viene a la región y quiere "preguntar si en Castilla-La Mancha hay estabilidad, diálogo, proyectos o estrategia", tiene la respuesta en esta alianza compartida. "Negro sobre blanco", ha afirmado el presidente regional.

"Se trata de crecer para compartir, pactar es alejarnos de una dinámica perversa que es la de los ciclos", ha aseverado García-Page.

Este no es un plan "gaseoso" o de cara "a la galería", son 531 medidas que se va a poder "medir y seguir de cerca y con transparencia", una a una, con comités de seguimiento, ha detallado el presidente regional.

García-Page ha señalado que Castilla-La Mancha es de las comunidades autónomas que más ha crecido en productividad. "No se trata sólo de los grandes números, se trata de decir que aquí se trabaja más y se produce mejor, que el rendimiento de la fuerza del trabajo y de la gestión empresarial rinde más que en otros sitios", ha remarcado.

Dentro de esta alianza, ha puesto en valor el papel de Patricia Franco, de la que ha dicho que es "insuperable", por su altura de miras y por su capacidad de sobreponerse a las dificultades. También ha alabado el papel de los dos líderes sindicales y del líder de la patronal, por tener predisposición para llegar a acuerdos, no para estar "en el ataque".

DETALLES DEL PACTO

Entre sus ocho ejes destacan 2.742 millones de euros para economía productiva; 2.065 millones de euros para las personas trabajadoras y capital humano y 1.326 millones de euros para la investigación e innovación.

A cohesión territorial, se destinan 761 millones de euros; a sostenibilidad y agua, 909 millones de euros; 3.950 millones de euros a agricultura, ganadería y desarrollo rural: 4.065 millones para la sociedad del bienestar y 20 millones de euros para la transición digital, tal y como ha detallado la consejera de Empleo.

El pacto en este mismo ámbito y que abarca el periodo 2021-2024, aún está en vigor hasta el 31 diciembre y ya se ha ejecutado hasta la fecha el 116% de sus medidas, con 8.700 millones de euros invertidos.

Por su lado, Patricia Franco ha señalado que el pacto que hoy se firma refleja un "compromiso conjunto y un claro reflejo" de que cuando "caminamos juntos no hay nada que impida conseguir aquello que queremos", que se traduce en "una región más próspera, más igualitaria, más inclusiva, con mayor progreso y con mayor cuota de bienestar para nuestra ciudadanía".

UGT

De su lado, la secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha apuntado que este plan es una herramienta "clave" para seguir avanzando en desarrollo, en cohesión social y en empleo de calidad para Castilla-La Mancha.

Un crecimiento que, según ha subrayado la líder sindical, debe llegar a toda la ciudadanía y en especial a quienes más lo necesitan. Dicho esto, ha admitido que la situación socioeconómica de la región "ha mejorado", pero "sigue quedando mucho por hacer".

Así, ha aprovechado para recordar que en la agenda de los sindicatos siguen siendo prioritarios avances claros en derechos como la reducción de la jornada laboral, la reforma del despido sin causa justificada, la mejora de los salarios a través de la negociación colectiva, la subida del salario mínimo interprofesional o la facilitación del acceso a la vivienda.

En definitiva, "impulsar a nuestra región para que siga siendo un lugar acogedor para vivir, un lugar en el que todas y todos tengamos y tengan las mismas oportunidades", ha finalizado.

CCOO

El secretario regional de CCOO, Javier Ortega, ha celebrado el pacto firmado hoy, una "hoja de ruta" que "todos y todas nos damos para llevar a Castilla-La Mancha donde queremos que esté": una comunidad moderna, con empleo inclusivo, estable y de calidad donde "se pueda alcanzar el bienestar laboral se viva donde se viva sin dejar de lado a ningún colectivo".

Un pacto cuyo objetivo es ser "útil", ha manifestado Ortega. No se trata de proponer medidas y presupuestarlas sino se trata de "suplir carencias" y de atender problemas, en definitiva, se trata de mejorar la vida de la gente que es "para lo que hacemos esa buena política desde el gobierno y en este caso desde los agentes sociales".

Y una de las mejores formas es a través de un empleo digno, ha apostillado el líder sindical, quien ha espetado que el objetivo del pacto es fomentar y mejorar la empleabilidad con más y mejor empleo, con más y mejor formación y orientación, con una atención a los colectivos que necesitan esa atención especial, para eliminar las brechas salariales y de desempleo, jóvenes, mujeres, mayores de 50 años, personas paradas de larga duración, personas con discapacidad, migrantes o personas en riesgo de exclusión social.

Igualmente, ha recordado, este pacto también impulsa de manera importante la política de cuidados tan necesaria en estos tiempos. Y también contiene propuestas para la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género, "una lacra que nos golpea diario".

CECAM

El presidente de Cecam, Ángel Nicolás, ha querido poner de relieve que "lo que aquí vemos como natural, en otras comunidades autónomas es impensable que ocurra", en referencia al diálogo social existente en Castilla-La Mancha, algo que, según ha destacado, se ha conseguido "entre todos".

Por lo tanto, se ha felicitado no solamente por el pacto tan importante que hoy se firma, sino por "el clima de concertación social, de tranquilidad, de previsibilidad y de estabilidad que tiene la región", algo que ha agradecido a Emiliano García-Page.

Para el presidente de la patronal, el pacto 'Castilla-La Mancha, Horizonte 2030', "es la ejemplificación de cómo se puede avanzar con trabajo, desde la voluntad, el diálogo, la responsabilidad compartida, de consensos hacia un objetivo común que no es otro que la mejora del bienestar en Castilla-La Mancha".

Un pacto, cuyas medidas, van a favorecer el desarrollo de las empresas y autónomos redundando en una mayor riqueza y creación de empleo para Castilla-La Mancha, se ha mostrado convencido Nicolás.