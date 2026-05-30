Golfistas adaptados compiten Layos en prueba puntuable: "El entorno que te hace excluyente, en el golf es inclusivo"

1091695.1.260.149.20260530155332 Layos acoge una prueba puntuable para el circuito de golf adaptado de Madrid - Castilla-La Mancha - EUROPA PRESS

LAYOS (TOLEDO), 30 (EUROPA PRESS)

El Club de Golf de Layos, en la provincia de Toledo, acoge este sábado 30 de mayo una prueba puntuable de golf adaptado dentro del circuito de la modalidad que comparte la Comunidad de Madrid con Castilla-La Mancha, una cita en la que una treintena de deportistas se enfrentan sobre el césped del campo toledano.

El presidente del Comité de Golf Adaptado de la Real Federación Española de Golf (RFEG), Francisco Centeno, ha explicado a Europa Press antes del inicio de la prueba que este deporte permite algo que no ocurre en otras disciplinas, y es que "el hándicap te iguala y puedes competir contra cualquiera".

"El entorno que te hace excluyente, en el golf es inclusivo", detalla, asegurando que se trata de un deporte que "se ajusta bien a la discapacidad", haciendo del golf un deporte "muy inclusivo".

Una práctica que permite a personas con algún tipo de discapacidad no alejarse del deporte, hasta el punto de que, incluso, se convierte en una alternativa para deportistas paraolímpicos cuando terminan su carrera. "Mucha gente que ha pasado por la competición, viene al golf adaptado".

"JUGAMOS COMO CUALQUIER PERSONA"

El presidente del Comité Golf Adaptado de la Real Federación de Golf de Madrid, Alberto Núñez, cuenta que los deportistas que compiten en igualdad de condiciones. "Las reglas son las mismas, los campos son los mismos".

Incluso, asegura, en ocasiones comparten competición con golfistas sin discapacidad. "Y no lo hacemos mal".

Más allá de la práctica deportiva, esta modalidad llega a ser "terapéutica", ya que "ayuda a la gente con discapacidad "a seguir adelante".

"UN DEPORTE QUE IGUALA"

Rafael Molero, jugador que compite en el circuito, confiesa que otro de los valores añadidos a este deporte es la capacidad que ofrece de "desconectar al cien por cien".

"Aquí puede jugar todo el mundo, con desfibriladores, invidentes o con poca movilidad. Estamos todos adaptados por igual", indica.

Mayte Fernández, una de las competidoras que ha tomado la salida en el campo de Layos, defiende el disfrute de esta práctica deportiva.

"Cada uno con nuestra limitación, pero en general todos salimos pensando que no nos pasa nada. Yo intento olvidarme de todo y salir a disfrutar, que es en lo que consiste", afirma.

Es por ello que se trata de "un deporte que iguala" y que permite la competición entre golfistas de todo tipo.

UN CAMPO PARA TODOS

El gerente del campo de golf de Layos, Roberto Ruiz, asegura por su parte que para ellos es "un orgullo" que le elijan como escenario para el desarrollo de una prueba de este tipo.

"El golf adaptado para nosotros es un punto, esos jugadores quieren visitarnos aquí porque somos un referente. Tiene las puertas abiertas en este campo y nosotros encantados de recibirlos", indica.

Una prueba "compatible" con el desarrollo de la práctica de los socios del club. "Nosotros intentamos que estos jugadores vengan aquí y vengan de la manera más cómoda", asevera.