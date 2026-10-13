Gonzalo Redondo se descarta como candidato al Congreso o al Senado para "centrar sus esfuerzos en Alcázar"

El secretario general del PSOE alcazareño, Gonzalo Redondo. - PSOE
CIUDAD REAL 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El actual diputado nacional y secretario general del PSOE alcazareño, Gonzalo Redondo, ha anunciado su decisión de no formar parte de ninguna candidatura al Congreso de los Diputados, ni al Senado, en las próximas Elecciones Generales, para centrarse en el municipio.
"Alcázar de San Juan ha sido, es y seguirá siendo mi prioridad", ha dicho Redondo, que explica que se trata de una decisión personal, tomada hace varios meses.
"Siempre he tenido claro de dónde vengo y para quién trabajo. Alcázar de San Juan ha sido, es y seguirá siendo mi prioridad. Todas las responsabilidades que he asumido a lo largo de mi trayectoria política las he afrontado con una misma convicción: trabajar para mejorar la vida de mis vecinos y vecinas".
En nota de prensa, el dirigente socialista ha destacado que afronta los próximos años "con más ganas, energía e ilusión que nunca", convencido de que Alcázar de San Juan cuenta con un enorme potencial y de que es necesario seguir impulsando un proyecto de ciudad ambicioso, capaz de afrontar nuevos desafíos y aprovechar las oportunidades que se presenten".
Asimismo, ha señalado que los próximos meses deben servir para intensificar la escucha a la ciudadanía, conocer sus inquietudes y recoger sus propuestas, con el objetivo de "seguir construyendo, desde el diálogo y la participación, un proyecto que dé respuesta a las necesidades presentes y futuras de Alcázar de San Juan".
"Queremos seguir construyendo una ciudad que crezca, que genere oportunidades de empleo y vivienda, que cuide a sus vecinos y vecinas y que continúe mejorando sus servicios públicos. Una ciudad que avance sin dejar a nadie atrás y que sepa aprovechar todas las oportunidades que tiene por delante". Redondo ha insistido en que ese proyecto debe construirse desde la cercanía y contando con la ciudadanía.
"No se trata simplemente de cerrar una etapa, sino de elegir dónde quiero estar y a qué quiero dedicar mis esfuerzos en los próximos años. Creo en Alcázar de San Juan, en su gente y en todo lo que somos capaces de conseguir juntos. Tenemos grandes retos por delante, pero también enormes oportunidades. Y quiero seguir trabajando, con responsabilidad, compromiso y toda la ilusión, para que Alcázar de San Juan continúe avanzando y construyendo el futuro que merece", ha insistido.