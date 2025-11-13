Graja de Iniesta celebrará su Feria del Vino el 21 y 22 de noviembre

CUENCA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad conquense de Graja de Iniesta va a celebrar su III Feria del Vino los días 21 y 22 de noviembre en el Salón de Promoción Económica de la localidad, un espacio climatizado que acogerá a quince estands de bodegas y productores, en su mayoría locales, a excepción de las tres bodegas invitadas de la comarca de La Manchuela conquense.

Según informa el Gobierno regional, el programa incluirá una veintena de actividades repartidas en dos escenarios, entre actuaciones musicales, exhibiciones culinarias y espacios de degustación.

Entre las propuestas destacan las actuaciones de Ismael Dorado, Alma de Rumba y Pavana Dingo, además del monólogo del cómico Marce González. Habrá también un programa de radio en directo, demostraciones gastronómicas y dos showcookings a cargo de Rocío Moreno, de Casa Rocío; y Víctor Valle, del Obrador Valle Núñez.

Además, las chefs Jessi Alfaro y Sole López, del Bar-abacería La Bodeguilla de Motilla del Palancar, ofrecerán degustaciones de cocina creativa con maridaje.

Finalmente, durante la jornada del sábado se entregarán los premios al Mejor Stand y al Mejor Vino entre los participantes.

Con esta tercera edición, la Feria del Vino se consolida como un escaparate para los productores locales y un punto de encuentro festivo y gastronómico para los vecinos y visitantes en la zona.

En la presentación del cartel, la delegada provincial de la Junta, Marian López, acompañada del la diputada provincial de Patrimonio, Ferias y Turismo, Mayte Megías y del alcalde, Javier Monsálvez, ha destacado la importancia de apoyar las iniciativas que nacen en los pueblos, porque son motor de desarrollo y cohesión territorial.

"El sector agroalimentario es una de las principales fortalezas de la provincia de Cuenca, constituyendo un pilar económico y social que fija población y genera empleo", ha subrayado.

Por su parte, la diputada provincial de Patrimonio, Ferias y Turismo, Mayte Megías, ha puesto en valor el impacto turístico de la cita y ha señalado que eventos como la Feria del Vino de Graja de Iniesta contribuyen a dinamizar nuestros municipios y a proyectar la imagen de la provincia.

Finalmente, el alcalde ha indicado que el principal objetivo de esta feria es "poner en valor el trabajo de nuestros productores y dar a conocer la calidad de los vinos y productos locales, de los que como grajeños y grajeñas nos sentimos profundamente orgullosos".

La Feria del Vino de Graja de Iniesta está organizada por el Ayuntamiento de Graja de Iniesta, con el patrocinio principal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la colaboración de la Diputación Provincial de Cuenca, Globalcaja, Eurocaja Rural, la Denominación de Origen Manchuela, Campo y Alma y Champinter.