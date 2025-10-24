Una gran exposición en la Catedral de Toledo reunirá 350 obras maestras que recorrerán 8 siglos de arte, fe y patrimonio

TOLEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Toledo ha presentado este viernes 'Primada', una de las grandes citas culturales del VIII Centenario del inicio de las obras de la Catedral gótica (1226-2026). La exposición, que abrirá sus puertas el 25 de mayo de 2026 y podrá visitarse hasta el 14 de octubre, reunirá 350 obras maestras que recorrerán ocho siglos de arte, fe y patrimonio, con nombres como El Greco, Velázquez, Zurbarán, Bellini o Luca Giordano entre sus protagonistas.

Organizada por la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha y el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Primada, la muestra se desarrollará en más de 2.000 metros cuadrados del Templo, ocupando espacios tan singulares como los Claustros bajo y alto, la Capilla de la Reina, la Sala de Gigantones y la Capilla de San Blas, además de parte del trascoro, que acogerá la segunda parte del recorrido expositivo, según ha informado la catedral en nota de prensa.

El arzobispo de Toledo y Primado de España, Francisco Cerro Chaves, resaltó que 'Primada' "pretende mostrar el vínculo profundo entre fe y arte, entre misión pastoral y la cultura de un pueblo", subrayando el profundo significado espiritual que encierra la exposición dentro de la conmemoración del VIII Centenario. 'Primada' se presenta así como un homenaje a la fe, la historia y la belleza que han dado forma a la Catedral de Toledo durante ocho siglos, un Templo "levantado piedra a piedra con la fe y la esperanza de generaciones" y que es corazón espiritual y cultural para la Iglesia y para el mundo.

La exposición se enmarca en un amplio programa de actividades con motivo del VIII Centenario de la Catedral, que incluirá conciertos, publicaciones, congresos y acciones divulgativas destinadas a acercar la historia y la espiritualidad del Templo a un público nacional e internacional. Con esta programación, la Catedral se consolida como uno de los principales polos de atracción cultural y turística de Castilla-La Mancha, un motor que combina la fe con la innovación y el desarrollo del territorio.

El presidente de Castilla-La Mancha,Emiliano García-Page, destacó que "es una obligación moral proteger y defender el patrimonio desde las instituciones", en especial el de esta joya única que es la Catedral. Durante su intervención, subrayó la importancia de la colaboración entre las instituciones civiles y eclesiásticas para la preservación y difusión del patrimonio cultural, recordando que el VIII Centenario será también una oportunidad para reforzar la identidad de la región a través de su legado histórico y artístico.

En este sentido, 'Primada' servirá también como preludio del Año Jubilar (2026-2027), que culminará las celebraciones del Centenario y atraerá, previsiblemente, a miles de visitantes y peregrinos a la ciudad.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez Romo, remarcó el papel central del Templo Primado en la ciudad de Toledo, pues "la Catedral no es cualquier monumento de la Ciudad, es el primero, el principal", recordando que su historia y la de la urbe toledana están ligadas, resaltando el impulso que el Centenario de Catedral y sus actividades supondrán para proyectar la imagen de Toledo al mundo, poniendo a la ciudad en el centro del turismo cultural y espiritual europeo.

UN VIAJE ARTÍSTICO POR OCHO SIGLOS DE HISTORIA

Comisariada por Javier Martínez de Aguirre y Benito Navarrete, la exposición propone un recorrido inédito por la historia artística y espiritual de la Catedral, desde su fundación gótica hasta la plenitud de la Edad Moderna. Las 350 piezas, procedentes en su mayoría de los fondos del Cabildo, incluirán pintura, escultura, orfebrería, textiles, manuscritos y objetos litúrgicos, la mitad de ellos nunca antes expuestos al público.

Entre los artistas representados figuran El Greco, Velázquez, Zurbarán, Alonso Cano, Juan de Borgoña, Pedro de Mena, Martínez Montañés, Andrea Vaccaro, Carlo Saraceni o Luca Giordano, así como otros grandes maestros de la historia del arte sacro europeo.

El comisario Javier Martínez de Aguirre explicó que esta exposición, en el marco del VIII Centenario, supone "una magnífica oportunidad para compartir el extraordinario legado de la Catedral de Toledo", proponiendo al visitante una "mirada privilegiada" sobre la Catedral y sus tesoros a través de un diálogo directo con el mejor arte de cada época, llegado a Toledo desde todos los rincones de España, Europa y el mundo.

La muestra ofrecerá al visitante una mirada científica y a la vez profundamente humanista, apoyada en un catálogo de más de 1.200 páginas elaborado por más de un centenar de investigadores y especialistas de museos y universidades nacionales e internacionales. Esa dimensión académica convierte a "Primada" en una referencia dentro del panorama expositivo español y europeo.

Por su parte, Benito Navarrete destacó que la labor de restauración de esta envergadura, de más de 100 obras, "no tiene precedentes en la historia de España", remarcando el valor de esta exposición que permitirá entender la Catedral como un espacio de encuentro entre fe y arte donde la belleza se convierte en un lenguaje universal de lo sagrado.

PIEZAS ÚNICAS

Más del 70% de las obras pertenecen a la Catedral de Toledo, y el resto procede de casi medio centenar de prestadores nacionales e internacionales, entre ellos el Museo del Prado, la Galería de los Uffizi (Florencia), el Museo de Salzburgo, el Museo de Santa Cruz, el Museo del Greco, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Patrimonio Nacional, el Archivo Histórico Nacional o el Monasterio de Guadalupe, además de diversas parroquias, conventos y colecciones privadas.

El deán de la Catedral y director de la Fundación Primatialis Sedes Toletana, Juan Pedro Sánchez Gamero, señaló que "a través de sus piezas y su discurso, la exposición mostrará cómo la condición primada de Toledo inspiró durante siglos un mecenazgo artístico y espiritual extraordinario que convirtió a esta sede en modelo y faro para toda la Cristiandad", poniendo en valor el papel del Templo como espacio de acogida "que custodia con gratitud el legado recibido, prolongando su luz para las generaciones futuras".

El discurso expositivo de 'Primada' se articula en torno a dos grandes etapas históricas que resumen ocho siglos de arte y espiritualidad. La primera parte, que abarca del siglo XIII al XV, recorre el nacimiento y esplendor gótico de la Catedral, mostrando cómo su arquitectura, su escultura y su decoración litúrgica reflejaron la condición primada de Toledo y su papel como modelo para toda la Iglesia española.

La segunda, que se extiende del siglo XVI al XVIII, pone el foco en el mecenazgo de los arzobispos toledanos y en la proyección internacional de la Catedral como referente artístico y espiritual de la Cristiandad occidental.

El recorrido se concibe como una síntesis de fe, arte y cultura; un diálogo entre las distintas épocas que han dado forma a la historia de este espacio único en el mundo. A lo largo de los siglos, grandes artistas (arquitectos, escultores, pintores, orfebres) han dejado en el Templo Primado de España su huella, haciendo de la Catedral un testimonio vivo de cómo la belleza, puesta al servicio de lo sagrado, se convierte en expresión permanente del alma de Toledo.