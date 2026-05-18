Un Gran Prix, danza y una exhibición de Jugger, combinación del Festival Interbarrios en Albacete desde este viernes

Cartel del XXXIV Festival Interbarrios de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 18 May. (EUROPA PRESS) -

El XXXIV Festival Interbarrios se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo de 2026 en la Plaza de Toros de Albacete con entrada gratuita y una programación para todos los públicos que incluirá el tradicional Gran Prix, actuaciones musicales, folklore, danza, baile moderno, actividades deportivas como el Jugger y exhibiciones.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado la XXXIV edición del Festival Interbarrios, acompañada por la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Albacete (FAVA), Carmen Sánchez Soro, poniendo en valor "el enorme trabajo que realiza el movimiento vecinal para fortalecer la convivencia, dinamizar nuestros barrios y construir una ciudad más participativa, más cercana y más humana".

Durante la presentación, Serrallé ha asegurado que "el Festival Interbarrios es el reflejo de una ciudad viva, comprometida y orgullosa de sus barrios, de sus asociaciones y de las personas que trabajan cada día para mejorar la vida colectiva". En este sentido, ha destacado que "cada edición demuestra la enorme capacidad que tiene el tejido vecinal de Albacete para generar espacios de convivencia y participación abiertos a toda la ciudadanía".

La inauguración tendrá lugar el viernes 22 de mayo a las 18.00 horas. A partir de ese momento comenzarán las actuaciones y actividades programadas, entre ellas ballet español a cargo de la Asociación de Vecinos Parque Sur; actuación del Grupo Folclore de la Asociación de Vecinos Centro; coros y danzas de las asociaciones vecinales San Pablo y El Pilar; baile moderno de la Asociación de Vecinos Parque Sur; castañuelas de la Asociación de Vecinos Carretas-Huerta de Marzo; un desfile de moda organizado por las asociaciones vecinales Centro y Fátima; la actuación 'Piratas de La Mancha' y el concierto del grupo de rock Fuyu. Además, durante toda la jornada habrá pintacaras infantil para los más pequeños.

El sábado 23 de mayo comenzará con actividades desde las 11.00 horas, incluyendo baile activo de la Asociación de Vecinos San Pablo; baile urbano de las asociaciones vecinales Cañicas-Imaginalia y Medicina; baile en línea de la Asociación de Vecinos Carretas-Huerta de Marzo; exhibición de Jugger organizada por la Asociación de Vecinos La Feria-Noria; y actividad de barre a cargo de You&Barre, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Ya por la tarde y noche continuarán las actuaciones con Sabor Flamenco; Grupo Música Azogue y Grupo Música Vaya Par; ballet consalero de la Asociación de Vecinos Centro; actuación Brisa de Oriente de la Asociación de Vecinos Medicina; grupo de folclore de la Asociación de Vecinos Cañicas-Imaginalia; coros y danzas de la Asociación de Vecinos Hospital; ballet jerezana de la Asociación de Vecinos Hermanos Falcó; ballet abanico de la Asociación de Vecinos La Vereda; actuación del Grupo Nova 16; concierto de Stardvst; y la sesión musical de DJ Nelson Varro, prolongándose la actividad hasta la una de la madrugada.

El domingo 24 de mayo se celebrará, a partir de las 11.30 horas, el tradicional Gran Prix Interbarrios, uno de los actos más esperados y participativos del festival, concluyendo la programación con la clausura oficial a las 14.00 horas.

La concejala ha querido agradecer expresamente "la dedicación, la capacidad de trabajo y el compromiso constante" de Carmen Sánchez Soro, afirmando que "su labor al frente de la Federación de Asociaciones Vecinales está siendo fundamental para seguir fortaleciendo el tejido asociativo y vecinal de la ciudad".

Elena Serrallé ha añadido que "detrás de este festival hay muchas horas de esfuerzo, coordinación e ilusión. Hay personas que dedican su tiempo de forma generosa a organizar actividades, unir barrios y crear espacios de encuentro para los demás y eso merece no solo reconocimiento institucional, sino también el agradecimiento de toda la ciudad".

La responsable municipal de cultura ha defendido además que "los barrios son una pieza esencial de la identidad de Albacete" y ha asegurado que "una ciudad avanza de verdad cuando sus vecinos participan, se implican y sienten que forman parte de un proyecto común".

Por ello, ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento "con el movimiento vecinal, con la cultura de proximidad y con todas aquellas iniciativas que generan cohesión social, fortalecen la convivencia y hacen ciudad desde los barrios".