Marlaska acudirá este miércoles a Caudete para inaugurar el nuevo cuartel

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. - EUROPA PRESS / PATRICIA GALIANA - Archivo

ALBACETE, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugurará este miércoles, 3 de diciembre, el nuevo cuartel de la Guardia Civil en la localidad albaceteña de Cuadete.

En el acto, el ministro estará acompañado por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón; la presidenta del Siepse, Sofía Hernanz; y el alcalde de Caudete, José Miguel Mollá.

El nuevo cuartel, ubicado en el número 1 de la avenida de Villena de Cuadete, ha contado con una inversión de 2,7 millones de euros.