Grupo Lactalis invirtió más de 10,3 millones de euros en sus plantas de Villarrobledo y Marchamalo en el año 2022

GUADALAJARA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Con el propósito de que sus procesos de producción sean más eficientes y sostenibles, Grupo Lactalis, líder mundial en productos lácteos, un año más, consolida su apuesta por la mejora de sus plantas en Castilla La Mancha. Y es que durante el año 2022 se han destinado más de 10,3 millones de euros para modernizar sus dos plantas situadas en Villarobledo (Albacete) y Marchamalo (Guadalajara).

En total, en las cinco comunidades autónomas en las que está presente el Grupo en España (Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña) se han invertido un total de 24,6 millones de euros en 2022, la mayor cantidad de los últimos cinco años. Desde 2015, Grupo Lactalis ha invertido en España 181 millones de euros, reflejando de forma clara su compromiso con nuestro país, según ha informado la compañía en nota de prensa.

Además, según queda recogido en el Informe de Responsabilidad Social Corporativa del año 2022, recién publicado, la compañía ha afianzado su apuesta por un modelo de negocio más responsable y sostenible con el medioambiente. Avanzar en el bienestar animal, descarbonizar la actividad industrial y acelerar la transición hacia una economía circular y un packaging responsable son las tres prioridades medioambientales a las que se ha comprometido la compañía a nivel internacional y en las que ha aumentado considerablemente este 2022.

COMPROMISO CON C-LM

En Castilla La Mancha, Grupo Lactalis dispone de dos plantas, la de quesos de Villarobledo (Albacete) y la de yogures y postres lácteos de Marchamalo (Guadalajara). Además, en esta última se ubica el Centro Logístico del Frío que, con una superficie de 10.000 metros cuadrados y una temperatura constante de 5 grados, es un referente logístico para el Grupo Lactalis a nivel europeo.

Por su parte, en la planta de quesos de la localidad albaceteña de Villarrobledo se elaboran marcas conocidas como El Ventero, El Cigarral, Don Bernardo y Gran Capitán. En 2022, esta planta ha finalizado proyectos de mejora de las instalaciones que han tenido como propósito aumentar la eficiencia energética y mejorar el uso de recursos naturales en los procesos de producción, llevando a cabo una inversión de 4,7 millones de euros.

En el ámbito de la recogida de leche, Grupo Lactalis es uno de los principales recogedores de leche de cabra y oveja de la región, que utiliza para la elaboración de quesos. En 2022, Grupo Lactalis ha comprado 25 millones de litros de leche en Castilla la Mancha y ha colaborado con 131 ganaderías. Del total, corresponden a leche de cabra de 63 ganaderías colaboradoras y 61 son de leche de oveja de ganaderías colaboradoras.

En cuanto a plantilla, en 2022 Grupo Lactalis ha contado en Castilla la Mancha con un total de 821 personas en plantilla, siendo la región en la que más puestos de trabajo se generan.

BIENESTAR ANIMAL

Grupo Lactalis trabaja con los ganaderos locales de forma constante promoviendo la recogida de leche de proximidad y el establecimiento de relaciones a largo plazo para la mejora de la calidad de la leche, el bienestar de los animales y el respeto por el medioambiente.

Grupo Lactalis es la compañía láctea española con más granjas colaboradoras certificadas en bienestar animal a través de la entidad certificadora AENOR. El 97,27% de sus ganaderías y el 98,22% de su leche está certificada con este sello de bienestar animal que garantiza la calidad de vida de las vacas lecheras, que viven en condiciones de bienestar éticamente responsables por su buena alimentación, calidad de alojamiento, óptima salud y comportamiento adecuado

Además, con el propósito de contribuir a alcanzar la neutralidad en huella de carbono en 2050, ha continuado trabajando de manera significativa en racionalizar el uso de los recursos naturales, minimizar sus huellas ecológicas y prevenir la contaminación mediante un riguroso control de riesgos.

Para conseguirlo, la compañía se ha marcado tres hitos en la aceleración de la mejora de su comportamiento energético a nivel internacional, como son disminuir al menos un 25% sus emisiones de dióxido de carbono para el año 2025, un 50% de sus emisiones para 2033 y la neutralidad en emisiones de carbono en 2050.

Así, en 2022, el 50% de la energía eléctrica ha sido renovable para todo el Grupo en España. Además, junto a esta fuerte apuesta, España ha sido el que más emisiones de dióxido de carbono ha reducido de todo el Grupo Lactalis a nivel global, desde 2019, año base para los planes de acción de descarbonización de la actividad industrial de la compañía. Desde ese año, en el país se ha reducido un 67,8% las emisiones alcance 1 y 2.

Por otro lado, la contribución a la economía circular es otra de las aspiraciones de Grupo Lactalis en el ámbito de la sostenibilidad. Con el propósito de impulsar de forma rotunda los avances, Grupo Lactalis ha establecido metas concretas como alcanzar un mínimo del 30% del material reciclado, llegar al 100% de packaging reciclable o eliminar el PVC, entre otros.

En 2022 Lactalis ha alcanzado entre el 50% y el 80% del material reciclado en algunos de sus productos y en todos ellos se ha avanzado en la disminución de la cantidad de plástico, papel y cartón empleados.

Por otra parte, también se han implementado algunas medidas pioneras como el tapón atado al brik aplicado a los envases de leche líquida Lauki y Puleva, que facilitan su reciclaje al ir adheridos al envase, de manera que no se pierden en las plantas de tratamiento y además son correctamente destinados al contenedor amarillo; la introducción de plásticos reciclados de origen químico en el Kéfir Nestlé, incorporación pionera de este material en esta categoría; o la reducción de plásticos en quesos como El Ventero y bebidas on the go como Nescafé Latte.

En 2022 se ha conseguido, igualmente, un 81% de packaging reciclable por diseño, eliminar el PVC y alcanzar un 99% de papel virgen certificado. También se ha incorporado información para las personas consumidoras sobre la correcta gestión de residuos en el 40% de los envases.

COMPROMISO CON LOS TERRITORIOS

En 2022 Grupo Lactalis recogió 893 millones de litros de leche en 461 municipios españoles y colaboró con 1.703 ganaderías que producen leche de vaca, oveja y cabra. De esta manera, un año más se convirtió en motor del empleo indirecto en las zonas rurales y la dinamización económica y social de los tejidos locales.

Otra muestra del compromiso de la compañía con la España vaciada son las inversiones constantes que realiza en las plantas del país, situadas en su mayoría (6 de 8) en municipios de menos de 25.000 habitantes.

Así, el año pasado, de los 24,6 millones de euros invertidos en España, 16,63 millones de euros se destinaron a fábricas ubicadas en poblaciones de menos de 25.000 habitantes. Inversiones que incluyen 1,9 millones de euros en la mejor gestión energética, 3 millones de euros en calidad y seguridad alimentaria y 8,8 millones de euros en la mejora de la productividad y el aumento de la capacidad, entre otros aspectos.

Actualmente en España Grupo Lactalis emplea a 2.500 personas de cinco generaciones diferentes y de 19 nacionalidades. De ese total, 1.800 personas están contratadas en fábricas y, de ellas, 1.383 personas trabajan en las plantas ubicadas en poblaciones de menos de 25.000 habitantes, el 55% del total.

En términos económicos, Grupo Lactalis ha alcanzado una cifra de negocio de 1.513 millones de euros durante 2022 y 959.069 toneladas de volumen de ventas, de un portfolio de leches, quesos, yogures, natas y mantequillas que incluye más de 1.000 referencias distintas.

El aumento en las ventas y en la cifra de negocios, sin embargo, contrasta con la reducción del beneficio de la compañía en el ejercicio pasado por el fuerte incremento en los costes de producción que intervienen en la elaboración de alimentos lácteos.