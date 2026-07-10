El Grupo Universidades G-9 pedirá al Ministerio organizar todos los campeonatos universitarios de España en 2027

El rector de la Universidad de Castilla-La Manca, José Julián Garde, durante su intervención en un acto en Toledo, junto a la ministra de Educación, Cultura y Deportes, Milagros Tolón. - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Universidades G-9 va a solicitar al Consejo Superior de Deportes (CSD) la organización de todos los campeonatos universitarios de España en 2027, presentando la pertinente candidatura para ello.

Así lo ha avanzado este viernes el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), José Julián Garde, que asumió la presidencia semestral del Grupo 9 de Universidades hace una semana, durante su intervención en un acto en Toledo, junto a la ministra de Educación, Cultura y Deportes, Milagros Tolón.

"Presentaremos nuestra candidatura y esperemos que este grupo, que representamos a diez comunidades autónomas, porque somos G-9 más Murcia, si hacemos una candidatura potente, se nos conceda la organización de esos campeonatos de España universitarios", ha afirmado Garde.

Asimismo, Julián Garde, como presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), ha trasladado el acuerdo de la misma para que la reunión de deporte universitario este año sea en la Universidad de Extremadura.

CONVENIO CON EL CSD

El acuerdo entre la UCLM y el CSD establece un marco de colaboración para desarrollar proyectos conjuntos de investigación científica, innovación y transferencia de conocimiento aplicados al deporte. Asimismo, contempla actuaciones en ámbitos como la transformación digital, el desarrollo industrial, la formación, las prácticas académicas o la organización de actividades deportivas.

Garde ha destacado que la firma del convenio con el CSD "supone la apertura de una nueva etapa" en una colaboración que ya venía desarrollándose de forma continuada, un convenio marco que permitirá poner en marcha actividades específicas y ordenar actuaciones que ya venían realizando ambas instituciones.

Además, ha avanzado el desarrollo de acuerdos específicos, especialmente en materia de prácticas para el estudiantado. "Tenemos muy avanzado un segundo convenio vinculado a las prácticas para que los estudiantes realicen estancias en los distintos estamentos del CSD", ha explicado.

Por su lado, la ministra de Educación, que ha felicitado al rector por los logros obtenidos para la Universidad regional, ha destacado que este convenio "da un paso más en la política deportiva que está impulsando el Gobierno de España", basada no solo en el incremento de los recursos destinados al deporte y el apoyo a los deportistas, sino también en la "investigación, la innovación y el conocimiento".

"La transformación del sistema deportivo solo puede hacerse reforzando la colaboración entre instituciones", ha afirmado la ministra, quien ha agradecido a la UCLM "su compromiso y su voluntad de colaborar con el CSD" para seguir fortaleciendo el deporte español.

En este contexto, Milagros Tolón ha recordado que desde 2018 el Gobierno ha destinado 2.121 millones de euros al deporte, la mayor inversión pública realizada en este ámbito en la historia reciente del país.

Durante la visita, Milagros Tolón ha recorrido las principales instalaciones de la Facultad, como el pabellón polideportivo Fernando Sánchez Bañuelos, la piscina, la sala de deportes de combate, el gimnasio, la sala de usos múltiples y los laboratorios especializados en fisiología del ejercicio, rendimiento y readaptación deportiva, biomecánica y control motor, así como la unidad de valoración y diagnóstico de Alto Rendimiento.

Además, ha ensalzado que la colaboración con la UCLM se suma al esfuerzo que el Gobierno viene realizando en Castilla-La Mancha, una región a la que desde 2018 se han destinado más de 9 millones de euros en inversiones vinculadas al deporte.

Entre las actuaciones impulsadas figuran la financiación del Centro de Deporte Adaptado de Toledo, la mejora de instalaciones deportivas en distintos municipios de la comunidad, el desarrollo de la Red Pafer para fomentar la actividad física y la salud en zonas rurales, así como diversos proyectos de digitalización y modernización de infraestructuras deportivas.