Guadaclown celebrará su VI edición desde este sábado con Leo Bassi y una programación para todos los públicos

GUADALAJARA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado la sexta edición de Guadaclown, el festival dedicado al arte del 'clown' que se ha convertido en una de las citas culturales más esperadas por el público amante del humor escénico.

En la presentación han participado el concejal de Cultura, Javier Toquero, el director de escenarios culturales, Julio Gómez, Cayetano Vela, impulsor del ciclo, y el artista internacional Leo Bassi, figura "imprescindible" del clown contemporáneo.

El concejal de Cultura ha destacado que "este arte escénico traspasa edades, fronteras y barreras, al tiempo que nos conecta con la ternura, el absurdo, la crítica y la poesía".

Por su parte, Cayetano Vela ha desgranado la programación de esta edición, que arrancará el sábado 11 de octubre con la actuación de Huaja Malabares en el Mercado de Abastos. "Será una performance en la que la magia del clown se mezclará con la vida cotidiana del mercado", ha explicado.

El festival continuará el miércoles 15 de octubre con 'Las Aventuras de Don Quijote', una propuesta dirigida a colegios e institutos, con dos pases a las 11.00 y 12.15 horas. "Queremos acercar esta obra única desde un punto de vista diferente", ha añadido Vela.

El viernes, 17 de octubre, el Teatro Buero Vallejo acogerá el espectáculo 'Piensa en Wilbur', protagonizado por Wilbur, conocido por su participación en el programa Grand Prix junto a Ramón García. "Un show que combina acrobacia, humor y riesgo a partes iguales", ha señalado el organizador.

El sábado 18 de octubre, Guadaclown ofrecerá los tradicionales talleres de iniciación al clown, con una novedad, un grupo específico para adultos. Así, a las 10.00 horas será para niños y niñas de 6 a 14 años y a las 12.00 horas para jóvenes y adultos a partir de 14 años.

El plato fuerte llegará ese mismo día, sábado 18 de octubre, a las 19.00 horas, con la actuación de Leo Bassi y su espectáculo '70 años: Leo Bassi'. "El patito de goma que me acompaña representa todo lo que simboliza un payaso: algo pequeño, infantil, lleno de amor y sin trascendencia aparente, pero profundamente humano", ha explicado el artista.

Bassi, descendiente de una saga de seis generaciones dedicadas al circo, ha reivindicado con orgullo su oficio: "Somos una máquina de crear contacto y curiosidad. Mi show es, en cierto modo, el anti-teléfono móvil".

Finalmente, el festival se despedirá el domingo 19 de octubre con el espectáculo de circo contemporáneo 'Desprovisto', una propuesta de acrobacias que pondrá el broche final a una semana llena de humor y emoción.

El director de Escenarios Culturales, Julio Gómez, ha recordado que las entradas para los espectáculos del Teatro Buero Vallejo tienen un precio de 10 euros y ya están disponibles en la taquilla y en la web del teatro.