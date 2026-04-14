Guadalajara, con 160 expedientes de mediación, es la provincia de Castilla-La Mancha que más recurre al Jurado Arbitral

Presentación de los datos del Jurado Arbitral. - JCCM

GUADALAJARA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara es la provincia de Castilla-La Mancha que más uso ha hecho a lo largo del año 2025 del Jurado Arbitral Laboral para dirimir conflictos laborales, con un total de 160 expedientes iniciados, de los que 144 han llegado a mediación, según ha informado este martes la delegada de Economía, Empresa y Empleo, Susana Blas.

De las 144 mediaciones que se han llegado a celebrar --el resto no llegaron al acto de mediación por desestimiento o falta de comparecencia de una de las partes-- 82 se cerraron con acuerdo, frente a las 36 que llegaron a ese punto en 2024, "lo que convierte a este organismo en una herramienta de extraordinario valor para alcanzar la paz social, que es uno de los objetivos del Ejecutivo de Castilla-La Mancha", ha declarado la delegada de Economía, Empresas y Empleo, que ha destacado que estos acuerdos han beneficiado a 103 empresas y a 9.490 personas trabajadoras.

El Jurado Arbitral Laboral es un órgano de resolución de conflictos laborales de manera extrajudicial financiado por el Gobierno regional, en el que están integrados junto al propio Gobierno de Castilla-La Mancha, la CEOE y los sindicatos UGT y CCOO. Las partes acuden a este órgano de manera voluntaria en busca de una solución a través de la mediación.

La delegada de Economía Empresas y Empleo ha destacado como características de este órgano de mediación "la gratuidad, la igualdad, la independencia, la agilidad y la imparcialidad" y ha explicado que es por todo ello por lo que "el presidente García-Page apoya firmemente el Jurado Arbitral Laboral y considera que es un elemento clave de las relaciones laborales en la región".

Entre las novedades en el funcionamiento de este organismo, desde febrero del año pasado se atienden también conflictos laborales individuales, además de los colectivos y los relacionados con convocatorias de huelga, ha informado la Junta en un comunicado.

La delegada ha destacado la excelente acogida que ha tenido la implantación de la mediación para conflictos individuales que se ha traducido en la presentación de 58 expedientes.

Además, en la provincia el pasado año se atendieron en este organismo 85 conflictos colectivos, y 17 referentes a huelgas, que junto a los 58 individuales afectaban a 200 empresas y a 25.586 personas.

Según el origen de los conflictos, el pasado año se atendieron 17 expedientes previos a convocatoria de huelga que afectaban a 45 empresas y 5.426 personas y en cuanto a los conflictos colectivos, cuatro de ellos eran referentes al bloqueo de negociación, convenio colectivo o acuerdos de empresa, 74 de interpretación y aplicación, cuatro más de modificaciones sustanciales y los tres restantes, hacían referencia a otras cuestiones.

De todos ellos, el origen del conflicto que más personas afectaba era la interpretación y aplicación del convenio colectivo o pacto de empresa, con 76 empresas y 18.302 personas afectadas.

Respecto a los conflictos individuales, los motivos de inicio de los expedientes fueron de modificación sustancial de las condiciones, (39), clasificación profesional (15), traslados, (3) y movilidad funcional (1).

Por sectores productivos, la logística encabeza el número de conflictos, con 30 en los que se han vistos afectadas 31 empresas, y 10.890 personas. Le siguen por número de personas afectadas, el sector del comercio, hostelería, servicios y transportes.

En cuanto a los acuerdos alcanzados gracias a la mediación del Jurado Arbitral Laboral, de los 74 conflictos colectivos que llegaron al acto de mediación, 38 se resolvieron con acuerdo ente las partes. En las 16 mediaciones previas a la huelga se llegó a un acuerdo en siete casos. Respecto a los conflictos individuales, el porcentaje de acuerdo fue mayor, 37 de los 54 celebrados.

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Todos estos datos han sido aportados por la responsable provincial del Jurado Arbitral Laboral en Guadalajara, Gloria Armenteros, que ha detallado las cifras del balance del organismo en la provincia durante 2025.

Han participado en la presentación de dicho balance el responsable del Departamento Jurídico de CEOE-Cepyme, Agustín Carrillo; el secretario general de CCOO, Javier Morales y el secretario general de UGT, Juan Antonio Pendás. Agustín Carrillo ha manifestado su gratitud con el Jurado Arbitral laboral y con la Junta y ha destacado que "las cifras cada año van siendo mejores".

El representante de CEOE ha agradecido el trabajo de todos cuantos conforman este organismo ya que a su juicio, "no seríamos nada por separado, pero juntos podemos hacer muchas cosas y a lo largo de los años lo estamos demostrando".

Por su parte, Javier Morales ha destacado que las cifras evidencian el buen hacer del Jurado Arbitral y ha agradecido que el Gobierno regional siga apostando por la resolución extrajudicial de los conflictos laborales.

El representante de CCOO se ha referido al elevado número de personas trabajadoras por empresa en la provincia "por lo que es normal la interposición de más conflictos", y ha destacado la importancia se ser capaces con esas condiciones de buscar soluciones a través de este órgano extrajudicial.

En similares términos se ha manifestado Juan Antonio Pendás, que se ha referido al Jurado Arbitral Laboral como "un órgano imprescindible en la resolución de conflictos" y ha citado alguna Comunidad Autónoma que ha cortado la financiación para este tipo de organismo a diferencia de la apuesta de Castilla-La Mancha.

El representante de UGT se ha referido también al enorme volumen de trabajo de los juzgados a la hora de afrontar estos conflictos por lo que ha reiterado la trascendencia de este órgano extrajudicial y ha reiterado su compromiso con el mismo.