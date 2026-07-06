Guadalajara abre hasta el 28 de agosto la exposición pública del nuevo Plan del Casco para recibir alegaciones. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha abierto el periodo de exposición pública del nuevo Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (PERIM) del Casco Antiguo y Barrios Colindantes, un trámite que permanecerá abierto hasta el próximo 28 de agosto para que ciudadanos, entidades y colectivos puedan consultar el documento y presentar alegaciones antes de su aprobación definitiva.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, acompañado por la jefa del Servicio de Urbanismo, Blanca Causapié, ha explicado este lunes que el Consistorio ha ampliado de los 20 días hábiles previstos por la legislación a 45 el plazo de información pública con el objetivo de favorecer la participación.

"Este documento tiene que ser de toda la ciudad y cuanto más se identifique el ciudadano con él, mejor, porque el documento aprobado habrá merecido la pena", ha defendido Esteban.

Además de la publicación íntegra del PERIM en la web municipal, el Ayuntamiento ha programado reuniones con colegios profesionales y organizaciones empresariales, algunas ya celebradas y otras previstas durante julio, y desde este miércoles habilitará un punto de atención en la Casa del Cuento donde el equipo redactor resolverá dudas técnicas los miércoles y jueves, en horario de mañana y tarde, durante más de un mes. "Este documento no tiene que ser una cosa secreta, sino un documento de conocimiento público", ha subrayado el edil.

Por su parte, Causapié ha recordado que el nuevo PERIM sustituirá la normativa urbanística vigente para este ámbito, sustentada en un Plan General de 1999, y permitirá abordar operaciones de renovación urbana en una zona donde reside alrededor del 31% de la población de Guadalajara y que concentra cerca de 11.900 viviendas.

Según ha explicado, el objetivo es "revitalizar y proteger las zonas históricas", combinando la conservación patrimonial con medidas que favorezcan la actividad residencial y económica.

Entre las principales novedades figuran la revisión de solares vacantes para facilitar su desarrollo, la delimitación de áreas de rehabilitación preferente que facilitarán a su vez el acceso a subvenciones, la flexibilización de determinados parámetros urbanísticos y la creación de ejes comerciales en los que, una vez entre en vigor el plan, no se permitirá transformar locales en viviendas.

Mientras tanto, la normativa vigente seguirá permitiendo esos cambios de uso durante la tramitación del PERIM, prevista en torno a dos años.

La responsable técnica ha explicado que la aprobación definitiva dependerá tanto del procedimiento urbanístico municipal como de la evaluación ambiental que corresponde a la Junta de Comunidades, además de numerosos informes sectoriales de administraciones como Cultura, Fomento o el Ministerio de Defensa, entre otros.

"Una cosa son los tiempos legales y otra los reales", ha reconocido, aunque ha confiado en que el proceso no supere los dos años. Respecto a las licencias urbanísticas, Causapié ha precisado que la exposición pública conlleva la suspensión legal durante un año de determinadas autorizaciones de edificación o demolición, si bien el Ayuntamiento seguirá concediendo aquellas actuaciones que resulten compatibles tanto con el Plan General vigente como con el nuevo PERIM.

"Lo que no queremos es parar las iniciativas de construcción en el centro de la ciudad", ha concluido.