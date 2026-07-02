Guadalajara abre este viernes sus Veranos Culturales con 52 actividades gratuitas hasta el 18 de agosto

Presentación de los Veranos Culturales en Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara dará este viernes, 3 de julio, el pistoletazo de salida a una nueva edición de los Veranos Culturales, una programación que se prolongará hasta el próximo 18 de agosto y que reunirá un total de 52 actividades gratuitas con propuestas para todos los públicos repartidas por distintos espacios de la capital, así como por sus barrios y pueblos anexionados.

El concejal de Cultura, Javier Toquero, ha presentado este jueves la programación en el Patio de los Leones del Palacio del Infantado junto al presidente de la Fundación Siglo Futuro, Juan Garrido, destacando que esta cita "hace tiempo dejó de ser solo un programa de actividades de verano" para convertirse en "la forma que tiene esta ciudad de salir a la calle" durante los meses estivales.

Toquero ha subrayado que el programa vuelve a apostar por acercar la cultura a todos los rincones de Guadalajara mediante conciertos, teatro, cine de verano, poesía, danza, música electrónica, cuentacuentos, magia y espectáculos infantiles, además de mantener la colaboración con la Fundación Siglo Futuro, que alcanza ya once años organizando conjuntamente el ciclo del Patio de los Leones.

Entre las principales citas figuran los conciertos nocturnos del Patio de los Leones, que volverá a convertirse en uno de los escenarios centrales de la programación estival; el regreso de 'Versos a medianoche', con autores locales; el ciclo cinematográfico de los Jardines de San Antonio, que incluirá el ciclo 'Diamantes', y las sesiones de cine familiar, además de las actividades dirigidas al público infantil dentro de 'Pequeveranos', que durante el mes de julio ofrecerá magia, títeres y cuentacuentos en el parque de San Roque.

Como novedades, el edil ha destacado la celebración de dos conciertos de música electrónica en el Museo Sobrino, una apuesta que da continuidad a experiencias desarrolladas en anteriores ediciones y que amplía la variedad de géneros musicales presentes en el programa.

Asimismo, ha animado a la ciudadanía a consultar la revista 'Tragaluz', ya disponible tanto en formato físico como digital, para conocer todos los detalles de una programación diseñada "para llegar a todos los públicos" y disfrutar de las noches de verano en la ciudad.

Flamenco, teatro clásico y la música barroca El presidente de la Fundación Siglo Futuro, Juan Garrido, ha destacado que la programación que la entidad desarrollará este verano en el Patio de los Leones persigue tres objetivos: diversificar la oferta cultural, apostar por la autenticidad de las propuestas y acercar la cultura al conjunto de la ciudadanía.

El ciclo, que se celebrará los viernes de julio, arrancará con un concierto de flamenco protagonizado por una joven artista andaluza llamada Consuelo Haldón, acompañada por el guitarrista Antonio Carrión.

Posteriormente llegará un recital de música canaria a cargo del acordeonista Miguel Afonso, seguido de la representación del clásico El lindo don Diego, de Agustín Moreto, antes de su participación en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

El programa concluirá con la actuación del conjunto Nereydas, dirigido por el toledano Javier Ulises Illán, recientemente reconocido por su trabajo en el ámbito de la música barroca.

Garrido también ha puesto en valor el cambio experimentado en la demanda cultural de los barrios y pueblos anexionados, cuyos responsables, según ha explicado, solicitan cada vez más propuestas de música clásica y teatro profesional, un hecho que, a su juicio, evidencia la evolución de los gustos del público sin renunciar a las tradiciones.