Guadalajara acoge el fin de semana el Campeonato de España de Bailes Latinos y Caribeños con cerca de 1.400 deportistas

Cartel del campeonato. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Multiusos de Guadalajara será escenario este fin de semana, los días 4 y 5 de julio, del Campeonato de España de Bailes Latinos y Caribeños 2026, una de las competiciones más importantes del calendario nacional de baile deportivo, organizada por la Federación Española de Baile Deportivo con la colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara.

La cita reunirá a 1.374 deportistas llegados desde distintos puntos de España, convirtiendo a Guadalajara en el epicentro nacional del baile deportivo durante todo el fin de semana y generando un importante movimiento de participantes, técnicos, jueces, familiares y aficionados, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El programa deportivo incluye la celebración de los Campeonatos de España de Bailes Latinos en modalidad de parejas y solo, los Campeonatos de España de Bailes Caribeños, la Copa Federación de Danza Coreográfica y diferentes.

Por modalidades, participarán 300 deportistas en el Campeonato de España de Latinos por Parejas, 208 en el Campeonato de España Solo Latinos, 320 en el Trofeo Nacional de Parejas Standard y Latino, 156 en el Trofeo Nacional Solo Standard y Latino, 72 en el Campeonato de España Caribeños Dúo/Pareja, 51 en el Campeonato de España Caribeños Grupos, 250 en la Copa Federación de Danza Coreográfica Grupos y 17 en la modalidad de Dúos, hasta alcanzar un total de 1.374 participantes.

El sábado estará dedicado al Campeonato de España Solo Latino, los Campeonatos de España de Bailes Caribeños (grupos, dúos y parejas) y el Trofeo Nacional Tipo 2 de parejas. El domingo será el turno del Campeonato de España de Latinos por Parejas en todas sus categorías, la Copa Federación de Danza Coreográfica (grupos y dúos) y el Trofeo Nacional Tipo 2 en modalidad individual.

La celebración de este campeonato consolida a Guadalajara como sede habitual de grandes eventos deportivos de ámbito nacional y pone de manifiesto la capacidad organizativa del Palacio Multiusos para albergar competiciones de primer nivel. Además del importante valor deportivo, la cita supondrá un notable impacto económico y turístico para la ciudad gracias a la llegada de cientos de deportistas y acompañantes durante todo el fin de semana.