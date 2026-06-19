Guadalajara acoge un maratón de 24 horas para reivindicar los bolillos y acercar esta tradición a la ciudadanía

Guadalajara acoge un maratón de 24 horas para reivindicar los bolillos. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara acoge desde este viernes y hasta el mediodía del sábado la tercera edición del Maratón de Encaje de Bolillos, una iniciativa organizada por la Asociación Provincial de Encajeras de Bolillos con el apoyo del Ayuntamiento que busca visibilizar esta tradición artesanal y acercarla al conjunto de la ciudadanía.

El parque de La Concordia se convierte durante 24 horas consecutivas en un espacio de encuentro para las aficionadas a esta técnica, que trabajarán de manera ininterrumpida mostrando al público tanto los procesos de elaboración como algunas de las piezas que pueden realizarse mediante el encaje de bolillos.

Durante la inauguración, el concejal de Igualdad, Roberto Narro, ha destacado la importancia de respaldar iniciativas que contribuyen a preservar las tradiciones y fortalecer el tejido asociativo de la ciudad.

El edil ha puesto en valor el trabajo de las encajeras, capaces de elaborar piezas artesanales de gran complejidad y belleza.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Provincial de Encajeras de Bolillos de Guadalajara, Laura González, ha subrayado que esta práctica ha experimentado una notable evolución en los últimos años y que actualmente permite desarrollar proyectos muy diversos.

Junto a las tradicionales puntillas y elementos textiles, el encaje se aplica hoy a la elaboración de cuadros, complementos de moda, bolsos, adornos para el cabello, pendientes, pulseras o elementos decorativos.

La responsable de la asociación ha destacado también los beneficios cognitivos y sociales de esta actividad, al requerir concentración, favorecer la destreza manual y propiciar espacios de convivencia entre personas con intereses comunes.

PARTICIPACIÓN ABIERTA

El maratón mantiene además una dimensión participativa, ya que cualquier persona interesada puede acercarse a conocer la técnica e incluso realizar sus primeras pruebas con bolillos y almohadillas facilitados por la organización.

Como parte de la actividad, las participantes elaborarán una labor conjunta que irá pasando de mano en mano durante las 24 horas del encuentro, simbolizando la colaboración y el carácter colectivo de una afición que busca atraer a nuevas generaciones y garantizar la continuidad de este patrimonio artesanal.