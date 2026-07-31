Guadalajara aprueba inicialmente su nueva Ordenanza de Convivencia que incorpora medidas contra la explotación sexual

El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprueba inicialmente su nueva Ordenanza de Convivencia. - IVAN SERRANO/AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado inicialmente este viernes la modificación de la Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público, una actualización normativa que incorpora medidas contra la explotación sexual y la trata de personas, amplía las facultades de actuación de la Policía Local y establece un régimen sancionador para el uso indebido de instalaciones municipales y deportivas.

La sesión plenaria ha estado precedida por una declaración institucional de la alcaldesa, Ana Guarinos, en la que ha mostrado una declaración institucional de la Alcaldía para expresar su preocupación por la grave crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta y solicitar al Gobierno de España la adopción urgente de medidas extraordinarias.

En lo que respecta a la ordenanza, el Consistorio ha señalado que su modificación pretende dotar al Ayuntamiento de nuevas herramientas para reforzar la convivencia, combatir conductas incívicas y proteger el espacio público.

Entre las novedades incorpora medidas específicas contra la explotación sexual y la trata de personas, nuevas facultades de actuación para la Policía Local y un régimen sancionador para el uso indebido de instalaciones municipales y deportivas.

Durante el debate plenario han sido analizadas las 17 enmiendas que permanecían vivas, de las que 14 correspondían al Grupo Municipal Aike y tres al PSOE. Todas ellas han sido rechazadas y el texto ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox, mientras que PSOE y Aike optaron por la abstención.

Según recoge la nota de prensa municipal, el concejal de Igualdad, Chema Antón, ha defendido que se trata de la actualización "más importante" realizada sobre esta ordenanza desde 2009 y ha afirmado que Guadalajara dispondrá de "una de las regulaciones municipales más avanzadas" en materia de convivencia y lucha contra la explotación sexual.

DECLARACIÓN SOBRE CEUTA

Antes del inicio del Pleno, la alcaldesa de la capital, Ana Guarinos, ha expresado la adhesión de la Alcaldía de Guadalajara a la declaración aprobada por unanimidad por la Asamblea de Ceuta y ha trasladado su preocupación por la situación que atraviesa la ciudad autónoma, solicitando al Ejecutivo central la adopción urgente de medidas extraordinarias para garantizar la seguridad nacional y el control de las fronteras.

La regidora ha pedido formalmente al Gobierno de España que declare la Situación de Interés para la Seguridad Nacional al amparo del artículo 23 de la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, y que adopte las medidas extraordinarias que resulten necesarias para garantizar la seguridad nacional y la protección de las fronteras del país.

Asimismo, ha manifestado el respaldo a las medidas reclamadas por la Asamblea de Ceuta para reforzar los recursos de seguridad del Estado.

La alcaldesa ha destacado que esta petición cuenta con el respaldo de la totalidad de las formaciones políticas representadas en la Asamblea de Ceuta, que han solicitado conjuntamente al Gobierno de España la activación de los mecanismos previstos en la Ley de Seguridad Nacional ante la magnitud de la crisis migratoria que afronta la ciudad.

"España necesita un Gobierno que defienda la soberanía nacional, garantice la seguridad y actúe con determinación ante situaciones excepcionales como la que estamos viviendo", ha remarcado la regidora.

OTROS ACUERDOS

Durante la sesión plenaria, además de la ordenanza, el Pleno ha aprobado diversas modificaciones de carácter económico y presupuestario, entre ellas la modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2026 y de los límites de gasto plurianual vinculados al futuro Jardín Terapéutico del parque de Alvarfáñez, expedientes que salieron adelante con los votos favorables de PP y Vox y el rechazo de PSOE y Aike.

La Corporación ha dado también luz verde a varias modificaciones de crédito destinadas al Centro Social de Valdenoches, al Club Atletismo Unión Guadalajara y a actuaciones relacionadas con Castillejos y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), además de aprobar un reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de casi 228.000 euros para el pago de facturas correspondientes a distintos servicios municipales.

Asimismo, el pleno ha aprobado el cambio del modelo de gestión del transporte colectivo urbano de viajeros, que pasará a prestarse mediante gestión directa a través de un contrato de servicios dentro del proceso de licitación del nuevo servicio de transporte urbano. La propuesta ha recibido el apoyo de PP y Vox y la abstención de PSOE y Aike.

La sesión ha concluido con la aprobación por unanimidad de las bases para la formulación del Programa de Actuación Urbanizadora y la selección del agente urbanizador del sector de la futura estación del AVE, un acuerdo que, según el Ayuntamiento, permitirá avanzar en un desarrollo urbanístico que contempla la construcción de 839 viviendas.

Una sesión en la que Guarinos ha agradecido públicamente el trabajo realizado por todos los profesionales y voluntarios que han intervenido en la extinción de los incendios forestales que han afectado a la Sierra Norte de Guadalajara y Sierra de Aragoncillo.

Además, ha tenido un reconocimiento especial para los efectivos de Protección Civil y del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Guadalajara, que colaboraron desde el primer momento en las tareas de extinción, trabajando en los incendios declarados en las zonas de La Mierla y Selas. Asimismo, ha destacado la coordinación desarrollada entre los distintos servicios de emergencia durante toda la actuación.

La alcaldesa también ha agradecido la implicación de los agricultores y ganaderos que participaron en las labores de apoyo, destacando que son quienes mejor conocen y más protegen el medio natural.

"Los agricultores son las personas que más quieren el campo y el monte porque viven de la tierra y porque viven del monte", ha dicho.

Finalmente, ha mostrado su apoyo a la recuperación de las zonas afectadas y ha puesto en valor que, a diferencia de otros incendios sufridos por la provincia en el pasado, no se han producido víctimas mortales.