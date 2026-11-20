Guadalajara volverá a ser referente del belenismo con el 25 aniversario del Belén Monumental de la plaza Mayor - AYTO GUADALAJARA

GUADALAJARA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara celebra este año el 25 aniversario del Belén Monumental de la plaza Mayor. Una instalación que desde el 2002 ha acompañado las fiestas navideñas en la capital alcarreña impulsada por la Asociación de Belenistas de Guadalajara.

La concejala de Educación, María Begoña García, ha participado en el acto de presentación de la Campaña 2026 de la Asociación junto al presidente de la Asociación de Belenistas, Miguel Ángel Martínez Fernández, en la que se ha presentado el logotipo conmemorativo de esta efeméride, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Durante su intervención, García ha destacado que el Belén Monumental "se ha convertido en una de las grandes señas de identidad de nuestra Navidad y en una cita imprescindible para miles de vecinos y visitantes", poniendo en valor una trayectoria marcada por la capacidad de innovar sin perder su esencia.

La concejala agradeció especialmente la labor de la Asociación de Belenistas de Guadalajara, a la que reconoció como principal artífice de la evolución y consolidación de este proyecto a lo largo de los años, gracias a su trabajo, creatividad y dedicación permanente al belenismo.

"Estos 25 años son el resultado de muchas manos, mucho talento y muchas personas que han compartido un mismo objetivo: que Guadalajara tenga cada Navidad un belén monumental a la altura de su tradición y de la ilusión de sus vecinos", ha señalado la edil.

El Belén Monumental abrirá sus puertas el próximo 11 de diciembre en la plaza Mayor, donde volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la Navidad guadalajareña.

La instalación celebra este año un cuarto de siglo de historia, reafirmando a Guadalajara como una ciudad estrechamente vinculada al arte belenista y a la conservación de sus tradiciones.

Como cierre, García animó a vecinos y visitantes a recorrer los distintos nacimientos instalados durante las fiestas y a disfrutar de una tradición que "une generaciones, fomenta la participación y hace comunidad".