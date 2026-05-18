Guadalajara celebrará su V Feria Intercultural con más de 20 países y nuevas asociaciones

Presentación de la V Feria Intercultural de Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Guadalajara celebrará los próximos 23 y 24 de mayo la V Feria Intercultural en el Parque de la Concordia, una cita que reunirá a una veintena de países y cerca de 25 casetas con el objetivo de fomentar la convivencia, el respeto mutuo y el conocimiento entre culturas.

La programación ha sido presentada este lunes en la Sala Tragaluz del Teatro Auditorio Buero Vallejo por la concejala de Servicios Sociales y Migraciones, Eva Henche; el presidente de la ONG Kenosis, Diego Soto, y el técnico del área, Jaime Serrano. La feria contará con representación de países de América, Europa, Asia y África, además de colectivos como el pueblo gitano y el pueblo saharaui.

Entre las novedades de esta edición destacan la incorporación de nuevas asociaciones procedentes de Rumanía, Palestina, República Dominicana o Venezuela, así como la participación por primera vez de la ONG Kenosis. Un evento combinará actuaciones musicales y de danza, talleres gastronómicos, artesanía y actividades deportivas y familiares.

Entre las propuestas más llamativas figura la instalación de un campo de béisbol infantil promovido por la asociación venezolana Planeta Migrante en Guadalajara, que incluirá un lanzador automático para que los menores puedan practicar este deporte.

También habrá talleres de cocina india, degustaciones de gastronomía internacional y exhibiciones folclóricas de países como Perú, Bolivia, Bulgaria o Rumanía. El pueblo saharaui instalará una jaima tradicional con degustación de té y pastas, mientras que Palestina participará con actividades culturales y artesanales.

Eva Henche ha subrayado durante la presentación que la feria pretende reflejar "la convivencia natural" que se vive en la ciudad y ha defendido que el respeto mutuo y las normas de convivencia son "la base para vivir en paz". Asimismo, ha señalado que la cita busca ser "un punto de encuentro para todos los vecinos que desean seguridad, prosperidad y una comunidad unida".

Por su parte, Diego Soto ha explicado que la ONG Kenosis nació a partir de su propia experiencia migratoria y ha destacado el trabajo que desarrolla la entidad para acompañar a personas recién llegadas y favorecer su integración social y laboral.

Además, ha incidido en los proyectos medioambientales impulsados por la asociación, vinculados a la plantación de árboles y la reutilización de productos de segunda mano.

Finalmente, Jaime Serrano ha destacado el crecimiento de la feria y el aumento de asociaciones interesadas en participar, asegurando que esta quinta edición contará con "más variedad de actividades que el año pasado" y ha animado a todos los vecinos a acercarse al Parque de la Concordia durante el fin de semana.