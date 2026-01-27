Guadalajara cierra parques y zoo municipal y activa el Platemun ante el aviso amarillo por nevadas y fuertes vientos

Parque cerrado en Guadalajara. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha activado de forma preventiva el Plan Territorial Municipal de Emergencias (Platemun) y el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), ante el aviso amarillo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por riesgo de nevadas y por rachas de viento muy fuertes previsto para mañana miércoles, 28 de enero.

Según la información procedente de Aemet, podrían acumularse hasta 2 centímetros de nieve en 24 horas, con una cota situada entre los 600 y 700 metros, especialmente entre las 6.00 y las 11.59 horas. Asimismo, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h, de componente oeste, entre las 6.00 y las 19.59 horas, con una probabilidad estimada entre el 40 y el 70 por ciento.

La activación del Platemun permitirá reforzar la coordinación entre los servicios municipales de Limpieza, Mantenimiento, Policía Local, Bomberos y Protección Civil, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y anticiparse a cualquier incidencia derivada de las condiciones meteorológicas adversas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Como medida adicional de prevención, el Ayuntamiento ha decretado el cierre temporal de todos los parques y zonas con arbolado del municipio, incluido el zoo municipal, entre las 6.00 y las 20.00 horas del día 28 de enero (o cualquier otra actualización posterior), con el fin de evitar riesgos por posibles desprendimientos de ramas o caídas provocadas por las fuertes rachas de viento.

El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía extremar la precaución en los desplazamientos, evitar transitar por áreas arboladas mientras persista la situación meteorológica adversa y limitar el uso del vehículo privado en las primeras horas del día, cuando las lluvias y nevadas podrían tener mayor incidencia.

Se recuerda asimismo la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales municipales y de las actualizaciones proporcionadas por Aemet. El Ayuntamiento agradece la colaboración de los vecinos y subraya que todos los recursos municipales permanecerán en alerta para responder con rapidez ante cualquier eventualidad.