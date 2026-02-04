Guadalajara cierra preventivamente parques y zonas arboladas ante el aviso amarillo por fuertes vientos

Cierre de parques en Guadalajara. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha ordenado el cierre temporal de todos los parques y espacios con arbolado de la ciudad ante y el zoo municipal, ante el aviso amarillo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé para este jueves rachas máximas de viento de hasta 80 km/h.

Según la AEMET, el aviso estará activo en la Alcarria de Guadalajara, incluida la capital, desde las 8.00 hasta las 17.59 horas, con rachas intensas de viento de oeste y suroeste. La medida se adopta por precaución para garantizar la seguridad de la ciudadanía y minimizar posibles riesgos derivados de la caída de ramas o árboles.

Los parques permanecerán cerrados hasta que mejore la situación meteorológica y los servicios municipales verifiquen que no existen incidencias.

El Ayuntamiento, tal y como ha informado en nota de prensa, recomienda a los vecinos evitar transitar por zonas arboladas, asegurar objetos susceptibles de ser arrastrados por el viento y seguir en todo momento las indicaciones de los canales oficiales de información municipal.

Por otro lado, el Ayuntamiento continúa con la vigilancia sobre el cauce del río Henares. Se mantiene la limitación de accesos al parque fluvial de las riberas del Henares y se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución y no acercarse a las márgenes del río ni a zonas inundables, así como respetar en todo momento la señalización y las indicaciones de Policía Local y Protección Civil.