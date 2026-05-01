Guadalajara conmemora este mes el 90 aniversario de la muerte de Federico García Lorca con el espectáculo 'Deslorcados'

Cartel del concierto. - DIPUTACIÓN

GUADALAJARA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación provincial de Guadalajara, a través de su Área de Cultura, conmemorará el 90 aniversario del fallecimiento de Federico García Lorca, figura "esencial" de la literatura española y universal, con la puesta en escena del espectáculo 'Deslorcados'.

Se trata de una propuesta escénico-musical que rinde homenaje a la obra del poeta granadino mediante la combinación de poesía recitada y música flamenca en directo, contribuyendo a la difusión del patrimonio literario y cultural español, tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.

La interpretación de los versos lorquianos correrá a cargo de Marta Marco, mientras que el acompañamiento musical lo realizarán el guitarrista César Gálvez y el percusionista Tanis Trejo.

El programa contempla cinco actuaciones en distintos municipios de la provincia a lo largo del mes de mayo. La primera tendrá lugar este sábado, 2 de mayo en Cifuentes y continuará el 9 de mayo en Mondéjar, el 23 de mayo en Molina de Aragón, el 24 de mayo en Sigüenza y el 31 de mayo en Jadraque.