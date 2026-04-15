Guadalajara se consolida como 'hub' logístico con el respaldo unánime de instituciones y empresas

Inauguración de la V edición de la feria 'Logistics Spain'. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La V edición de la feria 'Logistics Spain', inaugurada este miércoles en el Palacio Multiusos de Guadalajara, ha escenificado la unidad de administraciones públicas, empresas y agentes sociales en torno a un sector clave para la economía y el empleo, que representa el 7% del PIB nacional y supera el millón de trabajadores en España.

Durante el acto inaugural, todos los intervinientes han coincidido en destacar el peso estratégico de la logística, especialmente en Guadalajara y el Corredor del Henares, donde se concentra buena parte de la actividad regional, así como la necesidad de seguir avanzando en colaboración público-privada, innovación tecnológica y respuesta a retos como la energía, la vivienda o la seguridad laboral.

La feria, impulsada por el proyecto 'Impulsa Guadalajara', se consolida así como un espacio de referencia para analizar el presente y el futuro de un sector que en Castilla-La Mancha ya supone el 10% del PIB y genera más de 70.000 empleos, con una fuerte proyección internacional y capacidad de atracción de inversiones, y, este año, centrada también en el papel que juega la Inteligencia Artificial.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, encargada de abrir el turno de intervenciones, ha subrayado que "la logística es una actividad económica de un sector que representa ya el 7% del producto interior bruto y da empleo a más de un millón de trabajadores en España", al tiempo que ha remarcado que en la región emplea a miles de trabajadores.

Guarinos ha incidido en que "hablar de logística es hablar de crecimiento, empleo e inversión", defendiendo un desarrollo "ordenado y competitivo" y recordando que Guadalajara se ha consolidado como enclave de referencia "gracias a la planificación y la colaboración público-privada".

Además, ha añadido que "no se trata solo de crecer en metros cuadrados de naves logísticas, sino también en valor añadido".

El vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, ha destacado que el éxito de la feria refleja la importancia de un sector que "supera los 70.000 empleos en la región" y representa el 10% del PIB autonómico, con un 40% concentrado en Guadalajara.

Caballero ha señalado que Castilla-La Mancha se está convirtiendo en un polo de atracción empresarial, indicando que "de cada cuatro empresas que llegan, una es de logística", y ha defendido la estabilidad institucional como uno de los principales activos.

"Esta es la región de España que menos jornadas pierde como consecuencia de conflictos laborales", ha afirmado.

Además, ha subrayado que la comunidad recibió 666 millones de euros de inversión extranjera el pasado año y ha insistido en la necesidad de seguir siendo un territorio atractivo para nuevas inversiones.

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha puesto en valor la evolución del sector en la provincia, que se sitúa entre las primeras en desarrollo económico y creación de empleo, agradeciendo a las empresas su apuesta por el territorio.

Vega ha subrayado que el crecimiento del Corredor del Henares permite a la Diputación apoyar a los pequeños municipios, y ha trasladado a las empresas que "tienen a la Institución Provincial con los brazos abiertos" y a todas las administraciones "remando a favor".

Por su parte, la presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara, María Soledad García, ha destacado que la feria vuelve a convertir a la ciudad en "un punto de encuentro del presente y el futuro de la logística", asegurando que este sector es "una palanca real de desarrollo del territorio".

García ha puesto en valor el papel del Corredor del Henares, donde se concentra el 25% de la actividad logística, y ha defendido que "hablar de logística es hablar de progreso social y de fijación de población", subrayando además que el éxito del sector responde al "compromiso conjunto de administraciones y empresas" y al modelo de colaboración de Impulsa Guadalajara.

El secretario provincial de CCOO, Javier Morales, ha incidido en la importancia del diálogo social, afirmando que este proyecto demuestra que funciona "gobierne quien gobierne", y ha advertido de los retos pendientes, especialmente la negociación del convenio colectivo, con el objetivo de "alcanzar un acuerdo que nos dé estabilidad", así como la necesidad de reducir la siniestralidad laboral, mejorar la sanidad pública y facilitar el acceso a la vivienda para los trabajadores del sector.

Desde UGT, su secretario provincial, Javier Pendás, ha defendido que "esta feria representa todo lo contrario" a modelos proteccionistas, apostando por "la innovación, el libre tránsito de mercancías y la internacionalización", y ha señalado el potencial de la inteligencia artificial en la prevención de riesgos laborales.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, encargado de cerrar el acto, ha destacado también la imagen de unidad institucional como una de las claves del éxito, asegurando que "la foto de la unidad es algo que hay que destacar".

Bellido ha afirmado que la región se ha convertido en "una referencia global" y en "el pulmón económico a nivel logístico de España", al tiempo que ha hecho un llamamiento a avanzar en materia de energía y vivienda. "El tren está aquí y Guadalajara lo va a aprovechar en beneficio también del conjunto de España", ha concluido.