Guadalajara decreta el cierre de parques y zonas verdes ante el aviso naranja por lluvias y tormentas

GUADALAJARA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha decretado el cierre de parques y zonas verdes ante el aviso naranja por lluvias y tormentas, según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El aviso naranja contempla precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, así como tormentas que podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes de viento y, de forma ocasional, granizo, lo que supone un peligro importante.

La medida se adopta ante el riesgo de caída de ramas o de ejemplares de arbolado, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y evitar posibles daños materiales. El cierre afecta a parques, zonas verdes, áreas arboladas, paseos y espacios estanciales del término municipal, así como al zoo municipal durante su horario de visitas.

Desde el Ayuntamiento, tal y como ha informado en nota de prensa, se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución y reducir en la medida de lo posible los desplazamientos y el tránsito por zonas verdes y arboladas, especialmente durante las horas de mayor riesgo.

El Ayuntamiento de Guadalajara agradece la colaboración ciudadana y recuerda que estas medidas tienen un carácter preventivo, orientado a la protección de la seguridad de vecinos y visitantes ante las inclemencias meteorológicas.