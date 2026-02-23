Guadalajara desplegará un amplio programa deportivo y cultural durante todo el mes de marzo con motivo del 8M

Cartel de los actos por el 8M en Guadalajara. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara conmemorará el Día Internacional de la Mujer con una programación que se extenderá durante prácticamente todo el mes de marzo y que combinará deporte, cultura, formación y emprendimiento. Así lo ha anunciado este lunes el concejal de Igualdad, Roberto Narro, en una rueda de prensa en la que desgranó los actos previstos con motivo del 8 de marzo de 2026.

La agenda contempla diez actividades principales que se desarrollarán entre el 1 y el 25 de marzo y que, según ha explicado en rueda de prensa Narro, responden a una concepción de la igualdad como "una política pública real y transversal", alejada de consignas puntuales y basada en acciones concretas a lo largo de todo el año.

"El objetivo es visibilizar el talento femenino y fomentar la participación de todos los vecinos, desde distintas áreas como el deporte, la cultura o el desarrollo económico", ha subrayado el edil. El Día Internacional de la Mujer tendrá su acto institucional el propio 8 de marzo, organizado este año por la Diputación Provincial. Como gesto simbólico, la fachada del Ayuntamiento de Guadalajara se iluminará de color morado, en línea con la imagen institucional de la jornada.

Sin embargo, la programación arrancará este domingo 1 de marzo con la I Carrera de la Mujer, que tendrá lugar a las 11.00 horas en el entorno de la Fuente de la Niña. Esta primera edición nace con vocación de continuidad y combina la promoción del deporte con la sensibilización en la lucha contra el cáncer de mama.

A fecha 22 de febrero, más de 600 personas se habían inscrito en la prueba, cuyo plazo de inscripción finaliza el 25 de febrero. Desde el Ayuntamiento se ha destacado el carácter participativo y solidario de una cita que aspira a consolidarse como un referente anual en la ciudad.

El deporte volverá a tener protagonismo el 5 de marzo con las III Jornadas de Deporte y Mujer, que se celebrarán a las 19.00 horas en el Teatro Buero Vallejo.

La programación cultural se desarrollará en distintos espacios municipales. Del 4 al 16 de marzo, el Teatro Buero Vallejo acogerá la exposición de carteles del concurso conmemorativo del 8M, cuyos premios, junto con los del primer certamen de relatos cortos, se fallarán y difundirán a través de redes sociales durante la última semana de febrero.

El 6 de marzo, el Teatro Moderno será escenario de la representación de Cumpleaños, y la escena volverá a centrarse en la mujer el 11 de marzo con Marcela, una canción de Cervantes, también en el Teatro Moderno, una propuesta inspirada en Don Quijote de la Mancha que reivindica la libertad y la dignidad femenina a través del personaje de Marcela.

La música tendrá su espacio el 13 de marzo con el VII Concierto 'Somos Mujeres', bajo la dirección de Elisa Gómez junto a la Orquesta y Coro de la Ciudad, y el 25 de marzo con el espectáculo poético-musical "Voces de Mujer", dirigido por Carmen Niño en la Sala Tragaluz.

El 24 de marzo, la Sala Tragaluz acogerá la presentación de la Guía de Socias de la Asociación de Mujeres Emprendedoras y Empresarias (AMEE), una iniciativa orientada a fortalecer las redes de apoyo y visibilizar el tejido empresarial femenino local.

Narro ha insistido en su intervención en que el compromiso municipal con la igualdad se concreta en medidas como el fomento de la conciliación real entre vida laboral y familiar, la concienciación contra todas las formas de violencia hacia las mujeres y la lucha contra la trata y la explotación sexual.

LICITACIÓN DEL RECURSO DE MUJERES

Durante el turno de preguntas, el concejal de Igualdad ha abordado la situación administrativa del recurso para mujeres víctimas de violencia de género, subrayando que el actual contrato se encuentra en fase de resolución.

Según ha explicado, el Ayuntamiento está a la espera de un informe vinculante del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, paso previo imprescindible para proceder a la resolución definitiva. Una vez completado este trámite, el Consistorio activará la nueva licitación de este servicio, cuyo pliego de prescripciones técnicas está prácticamente finalizado. Narro ha defendido que desde el área de Igualdad se ha trabajado con "sensatez" y responsabilidad en un expediente complejo, asegurando que se está manteniendo contacto permanente con las usuarias para atender sus necesidades diarias y minimizar el impacto de la situación administrativa. El edil ha asegurado que el objetivo prioritario ha sido garantizar la continuidad del servicio y la atención directa a las mujeres.