Guadalajara estrena su primera Ruta del Cocido con 27 restaurantes de la capital y la provincia

Presentación de la Ruta del Cocido de Guadalajara.

GUADALAJARA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara celebrará por primera vez la Ruta del Cocido, una iniciativa gastronómica que reunirá a 27 restaurantes de la capital y la provincia entre el 30 de enero y el 15 de febrero con el objetivo de poner en valor este plato tradicional como seña de identidad y motor del turismo gastronómico.

La presentación oficial de esta primera edición ha tenido lugar este miércoles en el restaurante Casa Miguelín de la capital, en un acto en el que han participado el presidente de la Federación Provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara, Juan Luis Pajares; el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara, Víctor Morejón; y el director de Qué Rico España, Alberto de Prado, entidad organizadora de la ruta.

Juan Luis Pajares ha subrayado que el cocido es "mucho más que una receta", al tratarse de "una tradición que nos conecta con nuestra infancia, con los sabores y olores de las cocinas de nuestras abuelas", y ha señalado que esta ruta nace con la intención de "reconocer y celebrar todo el trabajo y el saber hacer que hay detrás de este plato tan arraigado en la provincia".

En este sentido, ha destacado que la gastronomía es "uno de los grandes motores del turismo" y que este tipo de iniciativas generan "un impacto directo muy importante en la economía local", además de contribuir a la desestacionalización turística en una época tradicionalmente más baja como el invierno.

"El cocido de Guadalajara ha sido hasta ahora un plato silencioso, sin nombre propio como en otras regiones, y esta ruta ayuda a situarlo como parte esencial de nuestra gastronomía ligada al producto de proximidad", ha afirmado. Por su parte, el concejal de Turismo, Víctor Morejón, ha puesto en valor la colaboración entre administraciones, hosteleros y organizadores privados, asegurando que "cuantos más seamos para hacer algo, más fuerza tendremos".

Asimismo, ha remarcado la experiencia de Qué Rico España, con más de 15 años organizando la Ruta del Cocido de Madrid, y ha señalado que esta iniciativa permitirá "poner a Guadalajara en el mapa nacional como una ciudad interesante también para disfrutar de su cocido".

Morejón ha destacado que cada establecimiento aporta su propio sello, ya que "cada cocido es peculiar, incluso con nombres y matices distintos", siempre trabajando con producto local. "Guadalajara tiene productos suficientes, exclusivos y de gran calidad para hacer grandes cosas y el cocido de Guadalajara ahora va a empezar a tener nombre", ha añadido.

En total, se han sumado 27 establecimientos de la capital y distintos municipios de la provincia, que ofrecerán sus versiones del cocido en distintos días y a diferentes precios, información que podrá consultarse en la web oficial de la ruta o a través del código QR que aparece en la publicidad disponible. Al término de la iniciativa, uno de los restaurantes participantes será reconocido como el mejor restaurante de la provincia elaborando cocido.

El director de Qué Rico España, Alberto de Prado, ha explicado que el cocido es una "cocina de aprovechamiento", una receta humilde que varía según el territorio y la climatología, y ha valorado la singularidad del cocido de Guadalajara, tradicionalmente ligado al mercado de los martes y con peculiaridades como el uso histórico del cordero. "Cada cocinero tiene su receta y sus trucos, y eso es lo que hace especial esta ruta", ha señalado.

La ruta contará además con un sistema de votación popular mediante códigos QR presentes en toda la cartelería, a través del cual los comensales podrán valorar el cocido y el caldo, participar en sorteos de premios como comidas y delantales, y contribuir a elegir el mejor cocido de esta primera edición.

Desde la organización se han mostrado convencidos de que la iniciativa será un éxito y han expresado su deseo de que esta primera Ruta del Cocido de Guadalajara tenga continuidad en futuras ediciones, consolidándose como una cita gastronómica de referencia en la provincia.