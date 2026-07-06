Guadalajara estudia instalar una pantalla gigante si España alcanza las semifinales o la final del Mundial

La selección española de fútbol durante un entrenamiento en el Mundial 2026 - PRENSA RFEF

GUADALAJARA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara estudia instalar una pantalla gigante en un espacio público para que los vecinos puedan seguir de forma conjunta los partidos de la selección española si el combinado nacional alcanza las semifinales o la final del Mundial.

Así lo ha avanzado este lunes el tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, durante una comparecencia junto a la concejal de Servicios Sociales, Eva Henche, al ser preguntado por los periodistas sobre esta posibilidad.

López Pomeda ha explicado que el Consistorio ya está "evaluando la posibilidad" de poner una pantalla en un lugar público para que los ciudadanos puedan reunirse y vivir juntos una eventual clasificación de España para las últimas rondas del campeonato.

Según ha señalado, en esta planificación participan las concejalías de Deportes, Vía Pública y Festejos y la decisión dependerá de la evolución de la selección en el torneo. "Si llegamos a la final, o incluso a las semifinales, se está valorando poder poner alguna pantalla en algún lugar público de forma que los vecinos puedan agruparse", ha indicado.

El edil ha recordado que el Ayuntamiento ya ha impulsado iniciativas similares con motivo de otros acontecimientos deportivos, como los éxitos del Club Deportivo Guadalajara, y ha defendido que la ciudad debe acompañar este tipo de celebraciones colectivas.

Respecto al emplazamiento, ha precisado que todavía no existe una decisión definitiva, aunque entre las opciones que se manejan figuran el parque de La Concordia y San Roque por tratarse de espacios con arbolado que permiten mitigar las altas temperaturas propias de estas fechas. No obstante, ha subrayado que el Ayuntamiento no descarta otras ubicaciones.