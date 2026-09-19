Guadalajara firma un cuarto encierro rápido, limpio y sin incidencias con los toros de Román Sorando

Cuarto encierro en Guadalajara. - IVAN SERRANO/AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara ha vivido este sábado uno de los encierros más rápidos y limpios de las Ferias y Fiestas de la Antigua, protagonizado por seis toros en puntas de la ganadería de Román Sorando, que se lidiarán esta tarde y que han completado el recorrido por el casco histórico en 2 minutos y 24 segundos, sin incidencias destacables y ofreciendo buenas oportunidades a los corredores.

La jornada de este sábado ha contado además con una participación especialmente numerosa, cercana a los 1.800 corredores, entre los que se encontraban numerosos mozos llegados desde distintos puntos de España para vivir uno de los encierros más esperados de las Ferias y Fiestas de Guadalajara.

Una elevada afluencia que vuelve a poner de manifiesto la capacidad de convocatoria y el creciente interés que despiertan los encierros de la ciudad. Tras el disparo de los tres cohetes desde uno de los balcones del Ayuntamiento de la Cuesta de Reloj, a las ocho de la mañana se abrían los corrales instalados junto al Mercado de Abastos para dar paso a una manada que desde los primeros metros se ha mostrado muy hermanada y veloz.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los toros han afrontado con rapidez Doctor Mayoral y han continuado agrupados hacia el Jardinillo. Los corredores han podido disfrutar de una manada con variedad de capas, formada por dos toros castaños, dos colorados y dos negros listones, que a medida que avanzaba la carrera, se ha ido estirando ligeramente.

La calle Mayor ha vuelto a concentrar algunos de los instantes de mayor emoción, sobre todo en el tramo final con alguna caída sin mayor consecuencia. También se ha producido el resbalón de uno de los toros castaños en la contra curva de Santo Domingo, que rápidamente ha recuperado la carrera con la intervención de los pastores.

Ya en Capitán Arenas se han podido contemplar algunas de las carreras más vistosas de la mañana, antes de afrontar los últimos metros hacia la plaza de toros, poniendo el broche a un encierro caracterizado fundamentalmente por la velocidad y el comportamiento conjunto de los animales.

El concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, ha realizado una valoración especialmente positiva del festejo y ha destacado tanto la presentación como el comportamiento de los astados de Román Sorando, una ganadería cuya procedencia está vinculada también con la provincia de Guadalajara, concretamente con Checa, y cuyos animales proceden de Juan Pedro Domecq y Díez por absorción.

"Hoy hemos podido ver el modelo de encierro que estábamos buscando: un encierro que se pueda correr bien, que permita disfrutar de los animales y de los toros por las calles de Guadalajara y, sobre todo, que se desarrolle en las condiciones en las que se ha desarrollado este".

López Pomeda ha señalado además que los encierros por el casco histórico no solo están consolidándose, sino que la carrera de este sábado supone un paso más en el modelo de festejo que persigue el Ayuntamiento, combinando el espectáculo de los toros en las calles con las posibilidades de carrera para los participantes.

El concejal de Seguridad, Chema Antón, por su parte, ha incidido en el buen balance de una noche con una elevada presencia de público en la ciudad y en las peñas, destacando que prácticamente no se han registrado incidentes, pese a la intensa actividad festiva previa al encierro. Tras la llegada de los seis toros a los corrales de la plaza se ha celebrado la tradicional suelta de reses bravas, prolongando una mañana taurina marcada por la normalidad.

El diestro Miguel Ángel Perera será baja este sábado en la tercera de la feria de La Antigua de Guadalajara, siendo Víctor Hernández, quien abría la puerta grande el jueves, el que ocupará su lugar tal y como anunciaban por megafonía de la plaza.

Guadalajara afrontará este domingo el quinto y último encierro de las Ferias y Fiestas de la Antigua, en esta ocasión con los toros de la prestigiosa ganadería de Juan Pedro Domecq, con el objetivo de cerrar una feria que López Pomeda ha calificado ya como "todo un éxito".

La jornada taurina de mañana domingo tendrá, además, un prólogo muy alcarreño antes del quinto y último encierro de las fiestas. A las 7.45 horas, desde la iglesia de San Nicolás, la asociación Wad All Hayara protagonizará 'El Encierro de la Jota', cantando y bailando una jota alcarreña para amenizar la espera de corredores y público.