Guadalajara impulsa para mayo en el Tyce una programación juvenil con un guiño al medio ambiente y el deporte. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Guadalajara, Armengol Engonga, ha presentado este miércoles en el Espacio Tyce la programación juvenil para el mes de mayo, una agenda "variada" que tendrá como eje central el medio ambiente y el deporte.

Junto a la presidenta del Club de Gimnasia Artística Vera, Laura Vera, Engonga ha explicado que la programación incluye "un guiño especial al medio ambiente", articulado en torno a cuatro ejes principales: talleres de consumo responsable, una actividad de orientación mediante geolocalización, la celebración de un segundo mercado de segunda mano y el programa 'Guadanatura', ya consolidado en la oferta juvenil municipal.

Además de estas propuestas, el edil ha señalado que se mantendrán otras iniciativas habituales como el curso de socorrismo acuático, cuyo plazo de inscripción ya está abierto, y que este año contará como novedad con una segunda edición en otoño debido a la alta demanda.

Asimismo, ha avanzado la celebración de dos conciertos gratuitos los días 2 y 16 de mayo, en los que "los jóvenes serán protagonistas".

Entre las actividades destacadas, Engonga ha subrayado la colaboración con el Club Vera para la puesta en escena de un espectáculo de circo-teatro centrado en la inteligencia artificial, que combina deporte y cultura.

"Es una de las propuestas más importantes del mes", ha indicado.

Por su parte, Laura Vera ha detallado que la obra se representará el 9 de mayo en el Espacio Tyce en dos sesiones, a las 17.00 y a las 19.00 horas.

"Es un circo-teatro en el que los alumnos bailan y actúan a la vez, mezclando la gimnasia artística con la interpretación", ha explicado.

Las entradas tendrán un precio de 5 euros para niños y 8 euros para adultos, y podrán adquirirse por teléfono.

Vera ha recordado que el espectáculo del pasado año "llenó completamente el aforo" y ha mostrado su confianza en repetir el éxito de participación.