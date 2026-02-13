Guadalajara impulsa siete talleres vecinales para fomentar el autocuidado y la participación

Presentación del programa de talleres vecinales. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado este viernes el nuevo programa de talleres de formación dirigidos a asociaciones y vecinos de la ciudad, una iniciativa que busca "prevenir, formar, autocuidarse y fortalecer las relaciones entre los vecinos".

La convocatoria ha estado encabezada por el concejal de Participación Ciudadana, Roberto Narro, acompañado por Esther Moreno, representante de CaixaBank, y Concha Huertos, vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara.

El programa, que ya se puso en marcha el pasado año con la participación de más de 40 asociaciones y con una alta valoración por parte de los asistentes, regresa este 2026 con una programación ampliada y estructurada en siete talleres prácticos, uno por mes, de marzo a diciembre, salvo julio, agosto y septiembre-.

Todas las sesiones se celebrarán en el Centro Municipal Integrado, hasta completar aforo. Roberto Narro ha subrayado que se trata de una formación "no pensada para expertos, sino para cualquier vecino que quiera escuchar y formarse".

"Queremos que cualquier persona que participe salga del taller más segura, más informada y mejor preparada para afrontar situaciones del día a día", ha señalado. Asimismo, ha destacado que esta iniciativa demuestra el compromiso del equipo de Gobierno con la participación ciudadana activa y útil.

SIETE TALLERES PRÁCTICAS Y DIDÁCTICOS

La programación abordará cuestiones cotidianas con un enfoque práctico y cercano. Entre los contenidos figuran talleres de primeros auxilios, autoalimentación saludable, uso seguro de medicamentos, economía básica del hogar, riesgos en el hogar, convivencia ciudadana y participación ciudadana.

Las inscripciones podrán realizarse a partir del próximo lunes a través de la página web municipal, donde también se habilitará un correo electrónico para solicitar información.

Uno de los talleres destacados será el dedicado al uso seguro de medicamentos, impartido por el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Concha Huertos ha explicado que la sesión ofrecerá "nociones básicas de seguridad sobre el uso de medicamentos y consejos prácticos para trasladarlos a la población general", con el objetivo de que resulten útiles y de interés para el conjunto de la ciudadanía. Por su parte, Esther Moreno ha detallado que el taller promovido por CaixaBank se centrará en la cultura económica básica.

"Parece sencillo llevar la economía del hogar, pero cuando uno empieza a tener independencia surgen dudas. Queremos ayudar a entender cuestiones básicas del día a día, como interpretar una nómina o una factura de suministro", ha apuntado.

Desde el Ayuntamiento también se ha puesto en valor la colaboración de expertos en cada una de las charlas, quienes aportarán su experiencia y profesionalidad para garantizar la calidad de los contenidos.

PREOCUPACIÓN POR LA REDUCCIÓN DEL CORRESPONSABLES

Durante la comparecencia, el concejal también se ha referido al Plan Corresponsables, cuyo servicio continúa prestándose en la ciudad. No obstante, el concejal ha informado que, según la resolución, la asignación económica para este año será de 233.000 euros, una cantidad "sensiblemente inferior" a la de ejercicios anteriores, con una reducción por parte del Gobierno regional cercana al 40%, según Narro.

Desde el Consistorio se atribuye este descenso presupuestario a una menor implicación en materia de conciliación vinculada al Plan Corresponsables, lo que, según han indicado, supone un reto añadido para mantener y reforzar las políticas locales en este ámbito.