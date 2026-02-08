Guadalajara inaugura su Carnaval con un emotivo pregón mendocino y la presencia de 36 botargas de toda la provincia - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 8 (EUROPA PRESS)

Guadalajara dio este sábado el pistoletazo de salida a su Carnaval con un pregón profundamente arraigado en las tradiciones de la provincia y acompañado por una de las concentraciones de botargas más numerosas de los últimos años. La lluvia obligó a trasladar el acto al Espacio Tyce, donde la ciudad volvió a demostrar que la identidad popular permanece viva incluso cuando cambian los escenarios.

Antes del acto central, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, recibió en el Ayuntamiento al pregonero del Carnaval 2026, Felipe Sanz, presidente de la asociación Gentes de Guadalajara, a quien entregó la máscara creada especialmente para él, decorada con motivos del Tenorio Mendocino y su característica capa.

Felipe Sanz recordó la vinculación histórica de Guadalajara con el Carnaval a través del Tenorio Mendocino, cuya primera escena recrea un Carnaval del siglo XVI. Durante su intervención destacó la singularidad de la ciudad: "Guadalajara es la única ciudad con dos Carnavales", afirmó, en alusión al Carnaval de invierno y al Carnaval Mendocino. Invitó además a disfrutar estas fechas "estilo y bullicio", adaptando el lema mendocino al carnaval.

El pregonero evocó el espíritu libre y transformador del Carnaval recordando que, en estas fiestas, "hasta el hombre más principal puede, sin desentonar con su linaje, servirse de un disfraz bajo el cual nadie sabe de qué carne se esconde". Invitó a mirar la ciudad y la provincia "tal cual son", hermosas no solo por sus paisajes y su amplitud, sino -como subrayó- "por vosotros, por vuestro día a día, por vuestra alegría y por vuestra presencia".

La alcaldesa agradeció el esfuerzo de las cerca de 150 personas que integran los distintos grupos de botargas y mascaritas procedentes de toda la provincia para trasladarse a Guadalajara a pesar del temporal. "Hoy Guadalajara vuelve a sentir el ritmo del cencerro y los cascabeles como el inicio del Carnaval, una fiesta que hunde sus raíces en la historia, en la tradición y en la identidad de nuestra provincia", señaló.

A pesar del cambio de emplazamiento, subrayó que "las tradiciones no dependen solo de los lugares, sino de las personas que las mantienen vivas", poniendo en valor la respuesta del público y la implicación de los grupos participantes.

En el pregón participaron también el concejal de Festejos, Santiago López, y una amplia representación de la Corporación Municipal, acompañando a la alcaldesa en este inicio oficial de las celebraciones, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

TREINTA Y SEIS BOTARGAS LLENARON DE COLOR EL ESPACIO TYCE

El Espacio Tyce se convirtió en un auténtico mosaico de tradiciones con la presencia de 36 botargas y manifestaciones populares llegadas desde todos los rincones de la provincia.

Tomaron parte en la concentración las botargas de Alarilla, Albalate de Zorita, Aleas, Almiruete, Arbancón, Beleña de Sorbe, Cabanillas del Campo, Fuencemillán, Humanes, La Mierla, Luzón, Majalrayo, Mazuecos, Montarrón, Muduex, Peñalver, Razbona, Romanones, Salmerón, Taracena, Tórtola de Henares, Valdenuño Fernández, Valdesaz, Valdesotos, Valdepeñas de la Sierra y Villaseca de Uceda; junto con las manifestaciones de Membrillera, Atienza, Riba de Saelices y las tres expresiones tradicionales de Robledillo de Mohernando (botarga infantil, botarga de casados y vaquillas).

Todas ellas conformaron una de las representaciones más completas del folclore provincial celebradas en la capital.

Entre los momentos más destacados del acto estuvo la incorporación, por primera vez en la concentración del Carnaval de Guadalajara, de la Botarga de La Mierla, recuperada este año tras noventa años sin salir. La alcaldesa le hizo entrega del distintivo oficial de las botargas, reconociendo el esfuerzo del municipio por recuperar y mantener viva esta tradición ancestral.

Tras la intervención del pregonero, el colectivo Mascarones interpretó el tradicional aliguí, con su reconocible "con la mano no, con la boca sí", que llenó el Espacio Tyce de humor y complicidad popular. Además, un grupo de danzantes del Tenorio Mendocino representó su baile carnavalesco, reforzando el nexo entre el teatro clásico, la tradición y las celebraciones populares de la ciudad.