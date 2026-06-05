Guadalajara incrementa un 68% los equipos de cardioprotección con 19 nuevos desfibriladores externos semiautomáticos

Inauguración de uno de los totems de desfibrilación en la vía pública. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha reforzado su red de cardioprotección con la incorporación de 19 nuevos desfibriladores externos semiautomáticos (DESA), una medida que permitirá elevar de 28 a 47 el número total de dispositivos disponibles en la ciudad, lo que supone un incremento del 68% y alcanzar una ratio de cinco desfibriladores por cada 10.000 habitantes.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha presentado este viernes en la plaza de Santo Domingo el nuevo despliegue, acompañada por el concejal de Salud, Roberto Narro; el concejal de Seguridad, Chema Antón, y el presidente de la Asociación de Críticos y Emergencias, Rubén Viejo.

Según ha explicado la regidora, el objetivo es consolidar Guadalajara como una "ciudad cardioprotegida", preparada para responder con rapidez ante una parada cardiorrespiratoria. "No hay nada más importante en la vida que la salud. Si podemos salvar vidas, bienvenido sea cualquier medio para hacerlo", ha señalado.

Los nuevos equipos se han distribuido en todos los centros sociales de la ciudad, en los barrios anexionados de Usanos, Valdenoches, Iriépal y Taracena, así como en vehículos de emergencias. En concreto, dos desfibriladores irán destinados a la Policía Local, uno a Bomberos y otro a Protección Civil.

Además, Guadalajara contará por primera vez con dos desfibriladores tipo tótem instalados en la vía pública. Uno de ellos ya se encuentra operativo en la plaza de Santo Domingo y el segundo se ubicará en la plaza de España, frente al Palacio del Infantado.

Guarinos ha destacado que cada minuto de retraso en la atención de una parada cardiorrespiratoria reduce en un 10% las posibilidades de supervivencia, mientras que una intervención inmediata puede elevarlas hasta el 90%. "Queremos una ciudad cuidada, pero también una ciudad que cuide a las personas", ha recalcado.

Por su parte, Narro ha definido la iniciativa como "un proyecto de ciudad y de salud" que sitúa a Guadalajara entre las localidades que están apostando por modelos avanzados de cardioprotección.

"Es un paso adelante para Guadalajara y para mejorar la salud de nuestros vecinos", ha afirmado. "Ponemos a Guadalajara al nivel de otras ciudades que están trabajando por ser cardioprotegidas", ha apuntado.

Los nuevos tótems funcionan mediante baterías autónomas con una duración aproximada de cuatro años, están geolocalizados y pueden ser utilizados por cualquier ciudadano siguiendo las instrucciones de voz que incorpora el propio dispositivo.

También ha intervenido ante los medios Rubén Viejo, quien ha subrayado que en España se producen unas 30.000 paradas cardíacas anuales en la vía pública y que actualmente solo sobrevive entre un 5% y un 10% de los afectados. "Si una persona es atendida desde el minuto cero por un ciudadano que inicia las maniobras de reanimación y utiliza un desfibrilador, las probabilidades de supervivencia se incrementan hasta el 90%", ha explicado.

Asimismo, el concejal de Seguridad ha recordado que Policía Local, Bomberos y Protección Civil cuentan con formación específica para el uso de estos equipos y ha asegurado que ya se han registrado intervenciones exitosas gracias a la capacitación recibida por los agentes.