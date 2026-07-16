Guadalajara instalará una pantalla gigante de 6x4 metros en la Plaza de Toros para seguir la final del Mundial

El entrenador de la selección española de fútbol, Luis de la Fuente. - Tom Weller/dpa

GUADALAJARA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara instalará este domingo una pantalla gigante de 6x4 metros en la Plaza de Toros, situada frente al patio de caballos y elevada sobre un escenario para garantizar la visibilidad desde todo el recinto, con el fin de que los aficionados puedan seguir la final del Mundial que disputará la selección española frente a Argentina. El dispositivo permitirá acoger a unas 7.000 personas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Así lo ha detallado este jueves el tercer teniente de alcalde y concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, quien ha explicado que las puertas del coso abrirán a las 19.30 horas, una hora y media antes del encuentro, previsto para las 21.00 horas, y que el Ayuntamiento ha preparado un operativo específico para que el evento se desarrolle "con comodidad y, sobre todo, con mucha seguridad".

El edil ha precisado que habrá controles de acceso atendidos por personal municipal, Policía Local y Policía Nacional y que no se permitirá la entrada con latas, envases de vidrio ni otros objetos que puedan poner en riesgo la seguridad. En el interior se habilitarán dos barras en el ruedo y el servicio habitual del graderío, donde las bebidas se servirán en vasos de plástico y los menores deberán acceder acompañados de un adulto si desean entrar al recinto.

López Pomeda también ha señalado que los asistentes podrán introducir comida y agua en envases de plástico, siempre que las botellas carezcan de tapón y no se trate de recipientes metálicos o de vidrio.

En previsión de una posible victoria de España, el Ayuntamiento desplegará además un dispositivo especial en el entorno de la fuente de Bejanque, lugar habitual de celebración de los éxitos deportivos.

Según ha avanzado el concejal, la fuente será vallada para evitar incidentes y lucirá una bandera de España, al tiempo que se adoptarán, si fuera necesario, medidas de regulación del tráfico y restricciones puntuales de movilidad conforme aumente la afluencia de personas.

En este contexto, López Pomeda ha realizado un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para que las celebraciones transcurran "con el mayor sentido común" y sin que se produzcan incidentes, insistiendo en que se trata de "un día para disfrutar" pero siempre respetando las medidas de seguridad.

APOYO A LA HOSTELERÍA DURANTE LAS SEMIFINALES

Durante la comparecencia, el concejal ha respondido también a las críticas por la decisión de instalar una pantalla municipal únicamente para la final y no durante las rondas anteriores del campeonato.

En este sentido, ha defendido que el Ayuntamiento optó deliberadamente por ello en las semifinales para no interferir en la actividad de los establecimientos hosteleros, que ya habían instalado sus propias pantallas para seguir los encuentros.

Consideraron que era un buen momento para la actividad económica y prefirieron apoyar al sector de la hostelería para que fueran ellos los que hasta este momento llegaran con sus pantallas, sin interferencias, ha explicado, subrayando que una final mundialista constituye un acontecimiento "excepcional" que justifica la implicación directa del Consistorio.

El edil ha asegurado además que la pantalla municipal es compatible con las instaladas por bares y restaurantes de distintos puntos de la ciudad y ha defendido que el Ayuntamiento ha tratado de buscar "el equilibrio" entre favorecer la actividad hostelera y ofrecer a la ciudadanía un espacio común para vivir un acontecimiento deportivo de especial relevancia.

Respecto al coste del dispositivo, López Pomeda ha indicado que todavía no puede concretarse, ya que las contrataciones se están tramitando por la vía de urgencia tras conocerse la clasificación de España para la final.

Según ha señalado, una vez celebrado el evento se facilitará el importe global, que incluirá la instalación de la pantalla, la producción técnica, el sonido, el control de accesos y el dispositivo de seguridad.