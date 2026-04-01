Guadalajara mejorará el servicio de limpieza con un refuerzo en barrios nuevos desde mayo

El concejal de Servicios Municipales de Guadalajara, David García. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha anunciado una mejora del servicio de limpieza urbana que se hará efectiva a lo largo del mes de mayo y que prestará especial atención a los barrios más nuevos como Aguas Vivas o el Remate de las Cañas.

Así lo ha señalado el concejal de Servicios Municipales, David García, durante una comparecencia ante los medios en el casco histórico de la ciudad, donde ha explicado que el Consistorio trabaja ya en una modificación del contrato vigente, fechado en 2015, con el objetivo de adaptarlo a la realidad actual de la ciudad.

En este sentido, García ha reconocido que Guadalajara "no se parece nada" a la de hace una década, al tiempo que ha subrayado que el crecimiento urbanístico ha generado nuevas necesidades en materia de limpieza que no estaban contempladas en el contrato original. El edil ha indicado que el refuerzo del servicio se materializará previsiblemente en la primera quincena de mayo y ha confiado en que suponga "una mejora importante" para la ciudad, con un incremento de efectivos en la vía pública y el desarrollo de planes integrales de limpieza en distintos barrios.

Asimismo, ha destacado que la actuación tendrá un impacto especial en las zonas de expansión, que hasta ahora no contaban con una cobertura ajustada a su crecimiento.

El Ayuntamiento ha optado por modificar el contrato actual dentro de los márgenes que permite la normativa, lo que conllevará introducir mejoras sin necesidad de esperar a su finalización. "Estamos trabajando para que sea una realidad", ha afirmado García.

Como parte de las actuaciones previas, el Consistorio ha instalado nuevas áreas de contenedores y ha colocado papeleras en zonas donde no existían, respondiendo así a las demandas vecinales.

El concejal ha enmarcado esta iniciativa en la estrategia del equipo de Gobierno para mejorar el estado de la ciudad y ha reiterado que la limpieza urbana constituye una prioridad para el Ejecutivo municipal.

Estas declaraciones se han producido en el contexto de la presentación del dispositivo especial de limpieza de Semana Santa, que incluye también la reubicación de contenedores en los recorridos procesionales y la aplicación de productos específicos en las aceras.