Guadalajara presenta una Semana del Orgullo con poesía, exposición, cine y actividades culturales

El concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Guadalajara, Roberto Narro. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Guadalajara, Roberto Narro, ha presentado este lunes en el Espacio Tyce la programación organizada con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, una propuesta que, según ha señalado, busca "visibilizar la diversidad y promover la convivencia" a través de actividades culturales, educativas y de sensibilización abiertas a toda la ciudadanía.

Durante la presentación, Narro ha defendido que Guadalajara es una ciudad "abierta, diversa, plural y respetuosa" y ha subrayado que el programa diseñado por el Consistorio pretende acercar la realidad del colectivo LGTBI a los vecinos desde una perspectiva cultural y participativa.

La programación arrancará esta semana con la difusión del boletín digital 'Guadalajara con Orgullo 2026' a través de las redes sociales municipales y con la puesta en marcha de un centro de interés bibliográfico en la Biblioteca Suárez de Puga, donde se expondrá una selección de publicaciones relacionadas con la historia, los derechos, la diversidad y la memoria del colectivo LGTBI.

Asimismo, el 26 de junio se inaugurará la exposición retrospectiva 'Historia, memoria y derechos LGTBI', que recorrerá la evolución del movimiento hasta la actualidad, incluyendo referencias a la provincia de Guadalajara. Ese mismo día, el Espacio Tyce acogerá el festival cultural 'Versos con Orgullo', entre las 18 y las 21 horas, con actuaciones de poesía y música a cargo de artistas locales como Carmen Niño y la pianista Britani, de Alovera.

El programa continuará el 28 de junio con la iluminación de la fachada del Edificio Arriaca con los colores representativos del colectivo LGTBI, una iniciativa que el concejal ha definido como una muestra de apoyo institucional, respeto y convivencia.

En relación con la simbología del Orgullo, Narro ha confirmado que el Ayuntamiento mantendrá este año su criterio de no colocar la bandera arcoíris en el balcón consistorial. Según ha explicado el edil, el equipo de Gobierno considera que este espacio debe mantenerse como un lugar "neutro" reservado exclusivamente para las banderas institucionales contempladas por la ley. A su juicio, permitir otros símbolos o pancartas de distintos colectivos supondría romper ese principio de neutralidad institucional.

La programación concluirá el próximo 4 de julio con una sesión de cine al aire libre que se celebrará a las 22.00 horas en el parque de la Huerta de San Antonio. Narro ha defendido que las instituciones deben representar al conjunto de la ciudadanía y ha insistido en que el objetivo del Ayuntamiento es garantizar que todas las personas se sientan "respetadas y escuchadas", al tiempo que ha reafirmado su compromiso con una ciudad "libre, tolerante, diversa y respetuosa" en la que no tenga cabida ningún tipo de discriminación.

La imagen oficial del cartel anunciador de este año es obra de Sara Rodríguez Caro, ganadora de la tercera edición del concurso convocado por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional del Orgullo. Su propuesta, premiada con 300 euros, ha sido elegida para representar las actividades organizadas este año y servirá como elemento identificativo de la campaña municipal de sensibilización y visibilización del colectivo LGTBI.