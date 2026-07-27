Guadalajara prevé iniciar a finales de año la rehabilitación del Alcázar con una primera fase de 4,5 millones - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara prevé iniciar antes de que finalice el año las obras de la primera fase de rehabilitación del Alcázar Real, una actuación presupuestada en 4,5 millones de euros que permitirá consolidar y restaurar los muros y bóvedas del conjunto histórico y acondicionar las antiguas caballerizas y salones como espacios expositivos y centro de interpretación del monumento.

Así lo han avanzado este lunes la alcaldesa, Ana Guarinos, y el equipo redactor del proyecto durante la presentación de la actuación, cuya documentación definitiva se entregará el próximo mes de agosto y que contará con un plazo estimado de ejecución de 24 meses.

La intervención constituye la primera de las tres fases previstas para la recuperación integral de este Bien de Interés Cultural (BIC). Tras esta actuación inicial, el Consistorio prevé desarrollar una segunda fase para convertir el recinto en un palacio de congresos, convenciones y exposiciones, mientras que la tercera se centrará en la creación de un jardín arqueológico.

La primera fase cuenta con un presupuesto de 4,5 millones de euros, de los que 2,2 millones procederán de los fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Local Integrado (EDIL), mientras que el resto será financiado por el Ayuntamiento, que además ha solicitado una ayuda de 1,5 millones de euros con cargo al programa del 2% Cultural del Gobierno central.

Durante la presentación, Guarinos ha enmarcado la actuación dentro de los proyectos estratégicos de transformación urbana impulsados con financiación europea y ha defendido que se trata del primer proyecto de recuperación integral y de uso planteado para el Alcázar.

"Se trata de darle un uso y de ponerlo en valor", ha señalado, destacando que el objetivo es convertir este espacio en un recurso educativo, cultural y turístico que contribuya también a dinamizar económica y comercialmente el casco histórico.

Por su parte, la arquitecta del estudio LAVILA Arquitectos, Paula Lumbreras, ha explicado que el proyecto persigue "la puesta en valor del patrimonio mediante la consolidación de las estructuras históricas" y la recuperación de algunos de sus volúmenes para adaptarlos a un uso museístico mediante la creación de un centro de interpretación.

La actuación partirá de un análisis de la evolución histórica del recinto, desde su origen como fortaleza y residencia medieval hasta su transformación en la Real Fábrica de San Carlos en el siglo XVIII y su posterior uso como cuartel militar en el XIX, con el fin de recuperar aquellos elementos que permitan comprender su configuración original.

Entre las actuaciones previstas figura la retirada de elementos añadidos sin valor patrimonial, como cubiertas metálicas, pasarelas en desuso o módulos auxiliares; la consolidación de la totalidad de las estructuras conservadas para frenar su deterioro; y la recuperación de algunos elementos originales con el objetivo de facilitar la lectura histórica del conjunto.

Asimismo, se restaurarán las bóvedas tabicadas de las antiguas caballerizas mediante técnicas constructivas tradicionales para albergar el futuro centro de interpretación, mientras que se reconstruirán espacios representativos como el salón noble del Alcázar medieval y una sala correspondiente a la antigua Real Fábrica.

El proyecto contempla igualmente la recuperación parcial del Torreón de los Infantes, elevando aproximadamente 1,5 metros su coronación mediante tapial tradicional para devolverle la relevancia visual que tuvo históricamente, además de habilitar una terraza-mirador orientada hacia el parque fluvial del Alamín.

Las obras incluirán también la recuperación del trazado histórico de una escalera localizada durante las catas arqueológicas realizadas para redactar el proyecto, la instalación de un ascensor panorámico para garantizar la accesibilidad, un pequeño jardín de acceso desde la calle Madrid y un recorrido museístico que permitirá atravesar el conjunto hasta el parque fluvial.

El edificio rehabilitado dispondrá de una superficie útil aproximada de 970 metros cuadrados y un aforo cercano a las 450 personas. Respecto al desarrollo del conjunto, el Ayuntamiento ya trabaja en paralelo en la segunda fase del proyecto, para la que se han adjudicado los estudios arqueológicos previos y está previsto contratar posteriormente el estudio geotécnico antes de licitar la redacción del futuro palacio de congresos.

La intención municipal es avanzar de forma paralela en la planificación de las siguientes actuaciones mientras se ejecuta esta primera intervención, aunque ha advertido de que el diseño definitivo dependerá tanto de los resultados arqueológicos como de las autorizaciones de Patrimonio. Todo ello está enmarcado dentro del periodo 2026-2029.