Guadalajara recibe a los Reyes Magos y ultima una cabalgata con novedades y un gran final festivo

El tercer teniente de alcalde y concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, junto a los Reyes Magos. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente ya se encuentran en Guadalajara, donde desde este viernes han comenzado a recibir las cartas de los niños en la carpa municipal instalada en el Parque de la Concordia, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Así lo ha anunciado el tercer teniente de alcalde y concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, en una comparecencia en la que ha detallado el amplio programa de actividades con el que la ciudad culmina la Navidad y da la bienvenida a 2026.

Según ha explicado el edil, la carpa permanecerá abierta hasta el domingo 4 de enero, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, con el objetivo de que "miles de niños y familias de Guadalajara puedan entregar personalmente sus cartas a los Reyes Magos".

López Pomeda ha destacado el carácter "emocional y entrañable" de estos días, recordando que la Navidad "es tiempo de convivencia, de armonía y de felicidad, especialmente para los más pequeños".

El concejal ha avanzado además los detalles de la Gran Cabalgata de Reyes, que se celebrará el próximo 5 de enero a partir de las 17.30 horas, con salida desde la glorieta de los Agricultores y un recorrido que atravesará el Paseo de la Estación, la calle Madrid, la Plaza de España y la calle Mayor, con una parada en San Ginés para la tradicional ofrenda al Belén, antes de finalizar en la plaza de toros.

Entre las principales novedades de este año destaca la gran fiesta de bienvenida a Sus Majestades en la plaza de toros, donde la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, junto al resto de la corporación municipal, hará entrega simbólica de la llave de la ciudad. "Queremos que sea un recibimiento especial, a la altura de una noche tan mágica", ha señalado López Pomeda.

El cortejo real estará formado por más de 20 comparsas, cinco carrozas, numerosas bandas de música y dulzaineros, además de figurantes y animales como camellos y caballos. El edil ha confirmado también que los caramelos que se repartirán serán aptos para celíacos y que, por motivos de seguridad, el acceso a la plaza de toros se realizará mediante tickets gratuitos que podrán recogerse en la carpa municipal y en el punto de atención del Ayuntamiento en el Parque de la Concordia.

El programa navideño se completa con las proyecciones de video mapping en la fachada del Palacio del Infantado, que se celebrarán durante el fin de semana, y con el espectáculo infantil Cantajuegos, previsto para el 6 de enero, con carácter solidario a beneficio de Cáritas Diocesana y la Asociación Vasija.

Finalmente, López Pomeda ha señalado que el Ayuntamiento cuenta con planes de contingencia ante posibles inclemencias meteorológicas, aunque por el momento se mantiene el programa previsto.

"Confiamos en que la magia de los Reyes Magos vuelva a acompañar a Guadalajara y permita disfrutar de unos días llenos de ilusión", ha concluido.