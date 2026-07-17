Guadalajara recuerda a las 11 víctimas de Riba de Saelices con la mirada puesta en el incendio de La Mierla

Guadalajara recuerda a las 11 víctimas de Riba de Saelices. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha rendido homenaje este viernes a los once integrantes del retén de Cogolludo fallecidos en el incendio forestal de Riba de Saelices (Guadalajara) el 17 de julio de 2005, en un acto institucional celebrado junto al monumento dedicado a las víctimas, en el que la alcaldesa, Ana Guarinos, ha vinculado el recuerdo de aquella tragedia con el incendio forestal que permanece activo en la zona de La Mierla, en la Sierra Norte de la provincia.

Al homenaje, celebrado en la Glorieta del Retén de Cogolludo, han asistido representantes de los cuatro grupos con representación en el Ayuntamiento --PP, Vox, PSOE y Aike--, además de familiares de las víctimas y miembros de la Corporación municipal.

Durante el acto se han depositado tres ramos de flores en la glorieta dedicada a los once fallecidos, entre ellos el ofrecido por la alcaldesa en nombre de la Corporación municipal, compuesto por lirios y rosas de color rosa, crisantemos y helechos.

La ceremonia ha concluido con un minuto de silencio, roto únicamente por un aplauso de los asistentes.

En declaraciones posteriores a los medios, la alcaldesa ha definido el 17 de julio como "un día triste" y de recuerdo, pero también como una jornada para "recordar que los incendios forestales son tremendamente peligrosos".

La alcaldesa ha evocado a los once miembros del retén de Cogolludo que perdieron la vida en el incendio de Riba de Saelices cuando trataban de combatir el fuego en los pinares del Ducado de Medinaceli.

"Fueron personas valientes que decidieron entrar al monte porque creían precisamente en todo lo que representa el mundo forestal y, por intentar salvarlo, arriesgaron lo más importante que se puede tener, que es la vida", ha afirmado.

La regidora ha incidido en que, dos décadas después de la tragedia, el monte ha logrado regenerarse, pero "las vidas humanas no las podemos recuperar nunca", una idea que ha repetido en varias ocasiones durante su intervención para subrayar que el recuerdo de las víctimas debe permanecer vivo.

"Nos faltan once y nos seguirán faltando once, pero nunca nos faltarán en el recuerdo", ha señalado.

Asimismo, ha trasladado su afecto a las familias, algunas de las cuales han estado presentes en el acto, recordando la incertidumbre vivida durante las horas en las que se perdió el contacto con el retén antes de confirmarse el fallecimiento de sus integrantes.

"Lo pasaron muy mal, lo siguen pasando mal y lo seguirán pasando mal", ha manifestado.

LA PARTE MÁS HUMANA DE LA POLÍTICA

Guarinos también ha agradecido la presencia de todos los grupos políticos municipales, defendiendo que este homenaje "forma parte de la parte más humana de la política" y que mantener viva la memoria de las víctimas trasciende cualquier diferencia partidista.

La alcaldesa ha aprovechado el acto para referirse al incendio declarado en las últimas horas en el entorno de La Mierla, cuya coincidencia temporal con el aniversario de Riba de Saelices ha calificado de especialmente significativa.

"Coincide precisamente con las fechas del incendio de Riba de Saelices", ha señalado, antes de explicar que, según la información de la que disponía en ese momento, en las labores de extinción trabajaban alrededor de 70 medios y más de 120 personas.

En este sentido, ha expresado su confianza en que el incendio pueda ser controlado cuanto antes y, sobre todo, que no haya que lamentar daños personales.

"Los montes se regeneran y el campo se puede regenerar, pero las vidas humanas nunca se pueden ni nunca se van a recuperar", ha insistido, deseando además que las condiciones meteorológicas permitan trabajar con seguridad a los equipos de extinción.

Guarinos ha concluido sus declaraciones con un reconocimiento a la labor que desempeñan quienes combaten los incendios forestales y con un llamamiento a no olvidar nunca el sacrificio de los once integrantes del retén de Cogolludo fallecidos en una de las mayores tragedias forestales registradas en Castilla-La Mancha.